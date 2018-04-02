«Бой с тенью», фирменный удар и секреты успешного сражения. Мастер-класс по рукопашному бою от Владислава Новицкого

Новости Беларуси. В мае в Минске пройдет чемпионат Европы по рукопашному бою, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Подобного калибра старт нам доверено провести впервые. Чтобы понять, как именно готовятся спортсмены к этому действу, мы отправились на встречу к Владиславу Новицкому. Он – боец национальной сборной, чемпион Беларуси 2018 года, двукратный серебряный призер чемпионата Европы.

Владислав Новицкий, боец сборной Беларуси по рукопашному бою:

Залогом успешного выступления на соревнованиях является качественная разминка. Как вы пришли в рукопашный бой – это мечта детства или осознанное желание? Владислав Новицкий:

В рукопашный бой попал, когда поступил в Университет физической культуры. Там начал тренироваться. На соревнования входил в призы, сразу попал в сборную университета.

Почему именно рукопашный бой? Единоборство – такой вид спорта, который отображает все качества мужчины.

Рукопашный бой относится к неолимпийским видам спорта. В него приходится вкладываться самому. Помогает ли федерация? Владислав Новицкий:

Конечно, федерация помогает выезжать на сборы – находит средства, экипировку, костюмы на международные старты. Есть поддержка от федерации.

В мае будет проходить чемпионат Европы по рукопашному бою. Как вы оцениваете свои силы? На какой результат рассчитываете? Владислав Новицкий:

Сейчас идет подготовка, рассчитываем только на золото. Потому что когда чемпионат Европы у себя дома – это ответственность, поэтому только золото.

Что чувствует спортсмен, когда выходит на ринг? Владислав Новицкий:

До боя я стараюсь настроиться на него, абстрагироваться полностью. Слышать тренера – очень важное качество, потому что со стороны лучше видно.