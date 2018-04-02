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«Бой с тенью», фирменный удар и секреты успешного сражения. Мастер-класс по рукопашному бою от Владислава Новицкого

02 апреля 2018 10:59
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Новости Беларуси. В мае в Минске пройдет чемпионат Европы по рукопашному бою, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Подобного калибра старт нам доверено провести впервые.

Чтобы понять, как именно готовятся спортсмены к этому действу, мы отправились на встречу к Владиславу Новицкому. Он – боец национальной сборной, чемпион Беларуси 2018 года, двукратный серебряный призер чемпионата Европы.

«Бой с тенью», фирменный удар и секреты успешного сражения. Мастер-класс по рукопашному бою от Владислава Новицкого-1

Владислав Новицкий, боец сборной Беларуси по рукопашному бою:
Залогом успешного выступления на соревнованиях является качественная разминка.

Как вы пришли в рукопашный бой – это мечта детства или осознанное желание?

Владислав Новицкий:
В рукопашный бой попал, когда поступил в Университет физической культуры. Там начал тренироваться. На соревнования входил в призы, сразу попал в сборную университета.

«Бой с тенью», фирменный удар и секреты успешного сражения. Мастер-класс по рукопашному бою от Владислава Новицкого-4

Почему именно рукопашный бой? Единоборство – такой вид спорта, который отображает все качества мужчины.
Рукопашный бой относится к неолимпийским видам спорта. В него приходится вкладываться самому. Помогает ли федерация?

Владислав Новицкий:
Конечно, федерация помогает выезжать на сборы – находит средства, экипировку, костюмы на международные старты. Есть поддержка от федерации.

«Бой с тенью», фирменный удар и секреты успешного сражения. Мастер-класс по рукопашному бою от Владислава Новицкого-7

В мае будет проходить чемпионат Европы по рукопашному бою. Как вы оцениваете свои силы? На какой результат рассчитываете?

Владислав Новицкий:
Сейчас идет подготовка, рассчитываем только на золото. Потому что когда чемпионат Европы у себя дома – это ответственность, поэтому только золото.

«Бой с тенью», фирменный удар и секреты успешного сражения. Мастер-класс по рукопашному бою от Владислава Новицкого-10

Что чувствует спортсмен, когда выходит на ринг?

Владислав Новицкий:
До боя я стараюсь настроиться на него, абстрагироваться полностью. Слышать тренера – очень важное качество, потому что со стороны лучше видно.

«Бой с тенью», фирменный удар и секреты успешного сражения. Мастер-класс по рукопашному бою от Владислава Новицкого-13

Что тебе дает рукопашный бой?

Владислав Новицкий:
Тут как вторая семья. Я с ними провожу больше времени, чем дома. Постоянно какие-то сборы. Ребята постоянно поддерживают.

Мастер-класс по рукопашному бою смотрите на видео.

# Фотофакт # Борьба # Владислав Новицкий

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