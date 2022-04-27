Посетили Музей ВОВ и Стелу. Прошёл первый день совместного заседания спортсменов НОК Беларуси и России

Новости Беларуси. В Минске в среду, 27 апреля, начала свою совместную работу Комиссия спортсменов НОК Беларуси и Олимпийского комитета России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В течение трех дней специалисты обсудят ряд вопросов, которые возникли в процессе мировой политизации спорта. Только общими усилиями возможно преодолеть искусственную чуму XXI века и доказать, что спорт должен быть вне политики, а профессия спортсмен имеет право на жизнь. Тему продолжит Юлия Силипицкая.

Отстранение от международных соревнований не вердикт, а мотивация. Российских и белорусских спортсменов ждет интересный период времени. Совсем скоро стартуют – совместные проекты по подготовки атлетов наших стран, а так же новые форумы. В штаб-квартире НОК Беларуси 27 апреля состоялось совместное заседание комиссий спортсменов двух ведомств. Защита спортсменов и профессиональный рост – темы, которые были в списке обсуждаемых. Александр Богданович: «Каждый спортсмен должен видеть в определенном возрасте свой результат». Читайте здесь.

11 российских спортивных специалистов прибыли в Минск для трехдневного мероприятия. В расписании значился и поход в Музей истории Великой Отечественной войны. С тщательной скрупулезностью и максимальной достоверностью собраны материалы о событиях минувших лет в белорусском хранилище, а экспонаты так реалистичны, что создается впечатление происходящих событий здесь и сейчас. Побывав в музее хоть раз, начинаешь ценить настоящее. Софья Великая после посещения Музея ВОВ: «История, которую, наверное, до сих пор не знают все». Читайте здесь.

46-метровая Стела, символ Победы – именно к ней приходят поклониться и поблагодарить за мир, за процветание и за счастливое будущее. Хотя совместный календарь спортивных турниров и сборов еще на стадии разработки, работа двух стран уже началась. Мастер-класс для юных спортсменов и не только прошел сразу в восьми локациях. На легкоатлетическом манеже БГУФК юные фехтовальщики воочию лицезрели Софью Великую. Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов поделился секретами с пытливой белорусской молодежкой. Двукратному олимпийскому чемпиону по современному пятиборью, пятикратному чемпиону мира Андрею Моисееву есть всегда что рассказать.