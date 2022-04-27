Андрей Моисеев: при традициях белорусского пятиборья у этих детей есть все шансы, чтобы они стали чемпионами мира

Новости Беларуси. В Минске в среду, 27 апреля, начала свою совместную работу Комиссия спортсменов НОК Беларуси и Олимпийского комитета России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В течение трех дней специалисты обсудят ряд вопросов, которые возникли в процессе мировой политизации спорта. Только общими усилиями возможно преодолеть искусственную чуму XXI века и доказать, что спорт должен быть вне политики, а профессия спортсмен имеет право на жизнь.

Андрей Моисеев, двукратный олимпийский чемпион по современному пятиборью (Россия):

Без детского спорта не может быть спорта высших достижений. Я не то что надеюсь, я уверен на 100 %, что при таких условиях, где мы сейчас находимся, и при таких традициях белорусского пятиборья, я думаю, что у этих детей есть все шансы, чтобы они стали чемпионами мира и олимпийскими чемпионами. Потому что традиции очень большие и богатые.