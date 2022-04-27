Единственный мяч забит на 65-й минуте. «Витебск» дома минимально обыграл «Гомель» в полуфинале КБ по футболу

Новости Беларуси. В футбольном Кубке Беларуси состоялись ответные полуфинальные матчи, в которых были определены участники титульного поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Витебск» дома минимально обыграл «Гомель» – 1:0. Единственный мяч был забит на 65-й минуте Лебедевым. Несмотря на поражение в гостях, в финал вышли «рыси», которые в первой встрече победили со счетом 2:0. Их соперник уже известен. Им стал действующий обладатель трофея БАТЭ. Борисовчане по сумме двух дуэлей оказались сильнее «Немана».