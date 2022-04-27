Софья Великая после посещения Музея ВОВ: «История, которую, наверное, до сих пор не знают все»

Новости Беларуси. В Минске в среду, 27 апреля, начала свою совместную работу комиссия спортсменов НОК Беларуси и Олимпийского комитета России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В течение трех дней специалисты обсудят ряд вопросов, которые возникли в процессе мировой политизации спорта. Только общими усилиями возможно преодолеть искусственную чуму XXI века и доказать, что спорт должен быть вне политики, а профессия спортсмен имеет право на жизнь.

Софья Великая, двукратная олимпийская чемпионка, руководитель комиссии спортсменов ОКР (Россия):

Я очень рада, что сегодня я побывала в этом прекрасном музее. Невероятно реалистичные экспонаты. История, которую, наверное, до сих пор не знают все. Я думаю, что для нашего молодого поколения необходимо регулярно посещать музеи. Необходимо воспитывать патриотизм к своей стране, к родине.