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Софья Великая после посещения Музея ВОВ: «История, которую, наверное, до сих пор не знают все»

27 апреля 2022 18:14
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Новости Беларуси. В Минске в среду, 27 апреля, начала свою совместную работу комиссия спортсменов НОК Беларуси и Олимпийского комитета России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В течение трех дней специалисты обсудят ряд вопросов, которые возникли в процессе мировой политизации спорта. Только общими усилиями возможно преодолеть искусственную чуму XXI века и доказать, что спорт должен быть вне политики, а профессия спортсмен имеет право на жизнь.  

Софья Великая после посещения Музея ВОВ: «История, которую, наверное, до сих пор не знают все»-1

Софья Великая, двукратная олимпийская чемпионка, руководитель комиссии спортсменов ОКР (Россия):  
Я очень рада, что сегодня я побывала в этом прекрасном музее. Невероятно реалистичные экспонаты. История, которую, наверное, до сих пор не знают все. Я думаю, что для нашего молодого поколения необходимо регулярно посещать музеи. Необходимо воспитывать патриотизм к своей стране, к родине.  

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# Белорусские спортсмены # Юлия Силипицкая # Софья Великая # Фотофакт

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