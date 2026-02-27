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В Большом театре Беларуси прошла первая сценическая репетиция оперы Джузеппе Верди «Набукко»

27 февраля 2026 07:00
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В Большом театре Беларуси прошла первая сценическая репетиция оперы Джузеппе Верди «Набукко». Это один из самых ожидаемых проектов сезона – и не только из-за масштаба произведения. Над постановкой работает знаменитый итальянский режиссер Джанкарло дель Монако. Вместе с ним – ассистенты Георгий Шилов и Франческо Бонатти. В главных партиях – ведущие солисты Большого театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Большом театре Беларуси прошла первая сценическая репетиция оперы Джузеппе Верди «Набукко»-2

Первая сценическая репетиция – важный этап: режиссер выстраивает мизансцены, артисты пробуют пространство, формируется визуальный язык будущего спектакля. Команда подчеркивает, что новая постановка будет уважать традиции, но при этом предложит современный взгляд на классику. 

В Большом театре Беларуси прошла первая сценическая репетиция оперы Джузеппе Верди «Набукко»-4

Георгий Шилов, ассистент режиссера-постановщика:
Главное – никогда не предавать музыку, иначе музыка потом в самый ответственный момент предаст режиссера и будет права. Поэтому мы договариваемся о том, как нам в рамках того, что написано автором, сохраняя авторскую идею, сделать ее понятной, логичной. То, что на языке драматического театра называется застольный период и действенный анализ.

«Набукко» – опера, основанная на библейских событиях. В центре сюжета – вавилонский царь, его власть, падение и духовное перерождение. Музыка Верди делает эту историю не просто драмой, а мощным эмоциональным высказыванием. Последний раз спектакль звучал на минской сцене в 2016 году, возвращение оперы спустя десятилетие вызывает особый интерес. Премьера назначена на 21 марта. И вероятно, она станет одним из ключевых событий весеннего репертуара.

# Большой театр оперы и балета в Минске

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