В Большом театре Беларуси прошла первая сценическая репетиция оперы Джузеппе Верди «Набукко». Это один из самых ожидаемых проектов сезона – и не только из-за масштаба произведения. Над постановкой работает знаменитый итальянский режиссер Джанкарло дель Монако. Вместе с ним – ассистенты Георгий Шилов и Франческо Бонатти. В главных партиях – ведущие солисты Большого театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая сценическая репетиция – важный этап: режиссер выстраивает мизансцены, артисты пробуют пространство, формируется визуальный язык будущего спектакля. Команда подчеркивает, что новая постановка будет уважать традиции, но при этом предложит современный взгляд на классику.

Георгий Шилов, ассистент режиссера-постановщика:

Главное – никогда не предавать музыку, иначе музыка потом в самый ответственный момент предаст режиссера и будет права. Поэтому мы договариваемся о том, как нам в рамках того, что написано автором, сохраняя авторскую идею, сделать ее понятной, логичной. То, что на языке драматического театра называется застольный период и действенный анализ.

«Набукко» – опера, основанная на библейских событиях. В центре сюжета – вавилонский царь, его власть, падение и духовное перерождение. Музыка Верди делает эту историю не просто драмой, а мощным эмоциональным высказыванием. Последний раз спектакль звучал на минской сцене в 2016 году, возвращение оперы спустя десятилетие вызывает особый интерес. Премьера назначена на 21 марта. И вероятно, она станет одним из ключевых событий весеннего репертуара.