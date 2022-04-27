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Александр Богданович: «Каждый спортсмен должен видеть в определённом возрасте свой результат»

27 апреля 2022 18:17
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Новости Беларуси. В Минске в среду, 27 апреля, начала свою совместную работу комиссия спортсменов НОК Беларуси и Олимпийского комитета России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В течение трех дней специалисты обсудят ряд вопросов, которые возникли в процессе мировой политизации спорта. Только общими усилиями возможно преодолеть искусственную чуму XXI века и доказать, что спорт должен быть вне политики, а профессия спортсмен имеет право на жизнь.  

Александр Богданович: «Каждый спортсмен должен видеть в определённом возрасте свой результат»-1

Александр Богданович, председатель комиссии спортсменов НОК Беларуси, председатель Федерации хоккея Беларуси:  
Мы должны поставить во главу именно спортсмена, которому мы должны создать все условия для участия в соревновательной деятельности для показа своего результата. Потому что каждый спортсмен должен видеть в определенном возрасте свой результат.  

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# Белорусские спортсмены # Александр Богданович # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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