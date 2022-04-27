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Илья Ивашко уступил Николозу Басилашвили и завершил выступление на теннисном турнире в Мюнхене

27 апреля 2022 21:28
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Новости Беларуси. Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил свое выступление на турнире категории 250 в Мюнхене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Илья Ивашко уступил Николозу Басилашвили и завершил выступление на теннисном турнире в Мюнхене-1

В 1/8 финала он в трех сетах уступил теннисисту из Грузии, 20-му в мировом топе Николозу Басилашвили со счетом 6:3, 2:6, 4:6. На этом же турнире в среду, 27 апреля, успешно стартовал Егор Герасимов. Наш спортсмен вышел в 1/8 финала, победив австралийца Джона Миллмана, который имел преимущество в рейтинге. Он опережал белоруса на 71 позицию. Итоговый счет – 4:6, 6:2, 6:2 в пользу Егора. Дальше он сыграет с 40-й ракеткой мира нидерландцем Ботиком ван де Зандсхуллом.  

# Теннис # Илья Ивашко # Николоз Басилашвили # Егор Герасимов # Джон Миллман # Ботик ван де Зандсхулл # Фотофакт

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