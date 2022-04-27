Две победы при трёх поражениях. «Минчанка» уступила «Динамо-Метар» на волейбольной Суперлиге России

Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» в заключительном дне российской Суперлиги за 9-14-е места уступила «Динамо-Метар» – 3:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет по партиям – 22:25, 23:25, 18:25. Отметим, белоруски активно начали поединок, но россиянки смогли перевернуть ход встречи в свою пользу. Таким образом, в раунде плей-аут наши девушки одержали две победы при трех поражениях. «Минчанка» занимает итоговое 12-е место в турнирной таблице.