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Две победы при трёх поражениях. «Минчанка» уступила «Динамо-Метар» на волейбольной Суперлиге России

27 апреля 2022 21:30
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Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» в заключительном дне российской Суперлиги за 9-14-е места уступила «Динамо-Метар» – 3:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Две победы при трёх поражениях. «Минчанка» уступила «Динамо-Метар» на волейбольной Суперлиге России-1

Счет по партиям – 22:25, 23:25, 18:25. Отметим, белоруски активно начали поединок, но россиянки смогли перевернуть ход встречи в свою пользу. Таким образом, в раунде плей-аут наши девушки одержали две победы при трех поражениях. «Минчанка» занимает итоговое 12-е место в турнирной таблице.

# Волейбол # Фотофакт

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