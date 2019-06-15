По возрасту, активности и виду спорта. В Беларуси разрабатывают проект по питанию спортсменов

О проектах, которые собираются реализовать в сфере спорта в Беларуси, рассказали в программе «В обстановке мира».
О проектах, которые собираются реализовать в сфере спорта в Беларуси, рассказали в программе «В обстановке мира».
Ирина Малёваная, кандидат медицинских наук, директор Республиканского научно-практического центра спорта:
Несколько проектов, которыми, я надеюсь, мы будем гордиться в ближайшее время, они направлены на три основные группы ещё мобилизации резервов. Первое – это проект, связанный с организацией питания. И на сегодняшний день в центре начат проект, он состоит из трёх частей. Первая часть – это разработка принципов питания базовых для каждой группы спортсменов по возрасту. То есть с училища олимпийского резерва, национальные команды, детско-юношеские школы.
Второе – по видам спорта. То есть это игровые виды спорта, циклические виды спорта, где тоже разные потребности. Третье – по виду физической активности. То есть есть период проведения тренировочных сборов, есть период восстановления, есть период больших стартов. И там разные потребности. Как в обычных микронутриентах, белках, жирах, углеводах и калориях, так и в каких-то добавках.
Однозначно мы будем учитывать и кратность питания – понятно, что перед стартами, после стартов нужны свои особенные схемы. Второй блок этого питания будет направлен на дотации спортсмену тех необходимых микроэлементов, витаминов и других добавок, которые чаще всего интенсивно расходуются в процессе интенсивной физической нагрузки.
Людмила Макарина-Кибак, доктор медицинских наук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике:
Правильное питание не только для наших спортсменов. И мы прекрасно понимаем: мы говорим о правильном питании для фигуры, для красоты, для содержания кожи.
На сегодняшний день мы говорим о правильном питании для правильного построения организма, для того, чтобы войти в нагрузку и выйти из неё правильно.
Александр Богданович, олимпийский чемпион, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Это очень сложно сделать. Я вот скажу просто по себе: у нас пока нет единой базы, где бы тренировались все спортсмены.
У нас есть Стайки – там тяжёлая атлетика, борцы тренируются, там это можно организовать. Другие виды спорта тренируются разрозненно. И находят базу для тренировок. И организовать на той базе достойное питание – вот не всегда возможно, мы не всегда можем.
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