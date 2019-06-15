По возрасту, активности и виду спорта. В Беларуси разрабатывают проект по питанию спортсменов

Ирина Малёваная, кандидат медицинских наук, директор Республиканского научно-практического центра спорта:

Несколько проектов, которыми, я надеюсь, мы будем гордиться в ближайшее время, они направлены на три основные группы ещё мобилизации резервов. Первое – это проект, связанный с организацией питания. И на сегодняшний день в центре начат проект, он состоит из трёх частей. Первая часть – это разработка принципов питания базовых для каждой группы спортсменов по возрасту. То есть с училища олимпийского резерва, национальные команды, детско-юношеские школы.

Второе – по видам спорта. То есть это игровые виды спорта, циклические виды спорта, где тоже разные потребности. Третье – по виду физической активности. То есть есть период проведения тренировочных сборов, есть период восстановления, есть период больших стартов. И там разные потребности. Как в обычных микронутриентах, белках, жирах, углеводах и калориях, так и в каких-то добавках.

Однозначно мы будем учитывать и кратность питания – понятно, что перед стартами, после стартов нужны свои особенные схемы. Второй блок этого питания будет направлен на дотации спортсмену тех необходимых микроэлементов, витаминов и других добавок, которые чаще всего интенсивно расходуются в процессе интенсивной физической нагрузки.