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Богданович о развитии спорта в Беларуси: «Игровые виды – что-то где-то мы не дорабатываем»

14 июня 2019 16:08
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Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Насколько сильна наша национальная сборная на сегодняшний день?

Александр Богданович, олимпийский чемпион, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
По гребле?

Игорь Марзалюк:
В целом? Где мы можем, может быть, осторожно, но достаточно оптимистично прогнозировать какие-то прорывы? Получить приливы адреналина и гордости за флаг родной белорусский.

Богданович о развитии спорта в Беларуси: «Игровые виды – что-то где-то мы не дорабатываем»-1

Александр Богданович:
Если смотреть, вообще, по развитию белорусского спорта, то  у нас очень хорошо развиваются виды спорта сложнокоординационные и силовые виды спорта. Вот эти направления у нас поддаются. Игровые – что-то где-то мы не дорабатываем.

Игорь Марзалюк:
То есть приоритетные виды спорта расшифруйте, Александр, для тех, кому сложно понять, что же такое сложнокоординационные, силовые.

Александр Богданович:
Ну, смотрите: гимнастика, батуты, гребля, акробатика – вот это сложнокоординационные виды спорта. Сложнотехнические виды спорта, где нужна именно координация. У нас неплохо штанга идёт, толкание ядра. Вот мы должны вот эти вот пробелы – мы должны наверстать.

# Белорусские спортсмены # Игорь Марзалюк # Александр Богданович

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