Богданович о развитии спорта в Беларуси: «Игровые виды – что-то где-то мы не дорабатываем»

Игорь Марзалюк: В целом? Где мы можем, может быть, осторожно, но достаточно оптимистично прогнозировать какие-то прорывы? Получить приливы адреналина и гордости за флаг родной белорусский.

Александр Богданович:

Если смотреть, вообще, по развитию белорусского спорта, то у нас очень хорошо развиваются виды спорта сложнокоординационные и силовые виды спорта. Вот эти направления у нас поддаются. Игровые – что-то где-то мы не дорабатываем.

Игорь Марзалюк:

То есть приоритетные виды спорта расшифруйте, Александр, для тех, кому сложно понять, что же такое сложнокоординационные, силовые.

Александр Богданович:

Ну, смотрите: гимнастика, батуты, гребля, акробатика – вот это сложнокоординационные виды спорта. Сложнотехнические виды спорта, где нужна именно координация. У нас неплохо штанга идёт, толкание ядра. Вот мы должны вот эти вот пробелы – мы должны наверстать.