Директор РНПЦ спорта: «Сейчас только ленивый не говорит о стволовых клетках. Мы тоже собираемся где-то с ними поработать»

О технологиях, которые планируют применять в сфере спорта в Беларуси, эксперт рассказала в программе «В обстановке мира».

Директор РНПЦ спорта: «Когда человек доходит до высоких стартов, конечно, ему требуется какая-то помощь»

По возрасту, активности и виду спорта. В Беларуси разрабатывают проект по питанию спортсменов

Как питаться и чем можно заболеть. Что ещё будет в генетическом паспорте спортсмена

Ирина Малёваная, кандидат медицинских наук, директор Республиканского научно-практического центра спорта:

Ещё один из проектов, он, конечно, связан с биоклеточными технологиями. Ну, сейчас только ленивый не говорит о стволовых клетках. Мы тоже собираемся где-то, может быть, с ними поработать. Но, конечно, только в рамках лечения и реабилитации.