Ректор БНТУ пронёс «Пламя мира» по индустриальному парку «Великий камень»

Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по Минской области. Огонь II Европейских игр 14 июня встречали в индустриальном парке «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по Минской области. Огонь II Европейских игр 14 июня встречали в индустриальном парке «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После официальной церемонии пламя пронесли по улицам парка. Первым эту почётную миссию выполнил ректор БНТУ – его вуз принимает активное участие во II Европейских играх: спортсмены сразятся за медали в лёгкой атлетике и боксе, а более 2 тысяч студентов станут волонтёрами Игр.
Сергей Харитончик, ректор БНТУ:
Я очень горд, что имею возможность пронести факел от имени коллектива нашего университета. Этим мы показываем, что мы не только технический вуз, который готовит инженеров по самым разным направлениям, но мы ещё и вуз, который придерживается здорового образа жизни, приветствует это и пропагандирует, и нам есть чем гордиться и в плане спортивных достижений.
Напомним, эстафета «Пламя мира» стартовала 3 мая в Риме. В Беларуси она уже побывала во всех областях. В Минске огонь II Европейских игр встретят 17 июня на площади Государственного флага.