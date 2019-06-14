Прямой эфир

Ректор БНТУ пронёс «Пламя мира» по индустриальному парку «Великий камень»

14 июня 2019 14:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по Минской области. Огонь II Европейских игр 14 июня встречали в индустриальном парке «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ректор БНТУ пронёс «Пламя мира» по индустриальному парку «Великий камень»-1

После официальной церемонии пламя пронесли по улицам парка. Первым эту почётную миссию выполнил ректор БНТУ – его вуз принимает активное участие во II Европейских играх: спортсмены сразятся за медали в лёгкой атлетике и боксе, а более 2 тысяч студентов станут волонтёрами Игр.

Ректор БНТУ пронёс «Пламя мира» по индустриальному парку «Великий камень»-4

Сергей Харитончик, ректор БНТУ:
Я очень горд, что имею возможность пронести факел от имени коллектива нашего университета. Этим мы показываем, что мы не только технический вуз, который готовит инженеров по самым разным направлениям, но мы ещё и вуз, который придерживается здорового образа жизни, приветствует это и пропагандирует, и нам есть чем гордиться и в плане спортивных достижений.

Ректор БНТУ пронёс «Пламя мира» по индустриальному парку «Великий камень»-7

Ректор БНТУ пронёс «Пламя мира» по индустриальному парку «Великий камень»-9

Напомним, эстафета «Пламя мира» стартовала 3 мая в Риме. В Беларуси она уже побывала во всех областях. В Минске огонь II Европейских игр встретят 17 июня на площади Государственного флага.

Алина Талай рассказала, как тренироваться в жару

# Европейские игры # Сергей Харитончик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские пятиборцы завоевали золото и серебро на юношеском ЧЕ
14 июня 2019 12:54

Белорусские пятиборцы завоевали золото и серебро на юношеском ЧЕ

Хоккей. Никита Феоктистов подписал контракт с минским «Динамо»
14 июня 2019 12:50

Хоккей. Никита Феоктистов подписал контракт с минским «Динамо»

Станислав Савицкий о турнире «Кожаный мяч»: «Со дворов я детей искал, у кто-то когда-то не получилось заниматься»
14 июня 2019 12:32

Станислав Савицкий о турнире «Кожаный мяч»: «Со дворов я детей искал, у кто-то когда-то не получилось заниматься»