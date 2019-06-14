Ректор БНТУ пронёс «Пламя мира» по индустриальному парку «Великий камень»

После официальной церемонии пламя пронесли по улицам парка. Первым эту почётную миссию выполнил ректор БНТУ – его вуз принимает активное участие во II Европейских играх: спортсмены сразятся за медали в лёгкой атлетике и боксе, а более 2 тысяч студентов станут волонтёрами Игр.

Сергей Харитончик, ректор БНТУ:

Я очень горд, что имею возможность пронести факел от имени коллектива нашего университета. Этим мы показываем, что мы не только технический вуз, который готовит инженеров по самым разным направлениям, но мы ещё и вуз, который придерживается здорового образа жизни, приветствует это и пропагандирует, и нам есть чем гордиться и в плане спортивных достижений.