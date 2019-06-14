Белорусские пятиборцы завоевали золото и серебро на юношеском ЧЕ

Новости Беларуси. В Каунасе продолжается юношеский чемпионат Европы по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Копилка нашей сборной пополнилась сразу двумя наградами. Золото в командных соревнованиях завоевали наши юноши Иван Прытков, Владислав Мелкозёров и Виктор Тевянский.

А в индивидуальных соревнованиях Иван Прытков стал серебряным призёром. Напомним, что в первый день соревнований в мужских эстафетах белорусские спортсмены Владислав Березовик и Алексей Хурс завоевали бронзу.