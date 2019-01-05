Первый турнир сезона – и сразу победа. Арина Соболенко выиграла Shenzhen Open
Новости Беларуси. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко победила на турнире Shenzhen Open.
Перед финальным матчем у белоруски (13 WTA) было всего около двух часов, чтобы перевести дух. Её противницей была американка Элисон Риск (62 WTA). У девушки на отдых было немного больше времени, около трёх часов.
Накануне поединка с Соболенко Риск разгромно выбила из борьбы россиянку Веру Звонарёву – 6:0, 1:0. Во втором сете Вера решила прекратить игру.
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В первом сете финала турнира в Шэньчжэне Арине пришлось быть в роли догоняющей. Элисон сразу вырвалась вперёд и продолжала удерживать отрыв в одно очко. В итоге Соболенко смогла довести счёт до 4:5, после чего Риск завершила партию – 6:4.
Во втором сете первой взяла очко белоруска, однако затем американка сравняла счёт. Далее Арина ушла в отрыв, доведя счёт до 4:1, но Элисон так легко проигрывать не хотела и сравняла счёт до 5:5. И всё же белоруска сумела одержать волевую победу на тай-брейке 7:6 (7:2).
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В третьем сете горящая спортивным духом Соболенко довела счёт до 3:0, прежде чем оппонентка сумела оправиться от натиска. После этого американка стала неторопливо сокращать разрыв. При счёте 4:3 в пользу первой ракетки Беларуси начало казаться, что Риск сравняет счёт, но Арина смогла вытянуть гейм и повести 5:3, а затем и выиграть 6:3. Длившийся 2 часа 10 минут трёхсетовый поединок завершился достойной победой над достойной противницей.
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Ранее спортсменки встречались лишь однажды – во время квалификационных матчей на турнире в Риме, тогда победа осталась за Соболенко. Кстати, Риске уже проигрывала Ван Яфань, которую Арина одолела в полуфинале. Теперь белорусской теннисистке можно поаплодировать: новый сезон для 13 ракетки мира начался с взятия нового титула.