Первый турнир сезона – и сразу победа. Арина Соболенко выиграла Shenzhen Open

Новости Беларуси. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко победила на турнире Shenzhen Open.

Перед финальным матчем у белоруски (13 WTA) было всего около двух часов, чтобы перевести дух. Её противницей была американка Элисон Риск (62 WTA). У девушки на отдых было немного больше времени, около трёх часов.

Накануне поединка с Соболенко Риск разгромно выбила из борьбы россиянку Веру Звонарёву – 6:0, 1:0. Во втором сете Вера решила прекратить игру.

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В первом сете финала турнира в Шэньчжэне Арине пришлось быть в роли догоняющей. Элисон сразу вырвалась вперёд и продолжала удерживать отрыв в одно очко. В итоге Соболенко смогла довести счёт до 4:5, после чего Риск завершила партию – 6:4.