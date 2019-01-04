Команда Президента выиграла у сборной Балтии и вышла в полуфинал Рождественского турнира

Новости Беларуси. Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси продолжается. На большой площадке «Чижовка-Арены» дружина главы белорусского государства вела сражение со сборной Балтии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На старте соревнований белорусы были сильнее команды Международной федерации хоккея, и в случае победы в сегодняшней встрече обеспечили бы себе выход в полуфинал. Корреспондент Евгений Горин следил за состязанием у самой кромки ледовой арены.

Евгений Горин, СТВ:

Команда Президента на льду «Чижовка-Арены» играет уже вторую игру в рамках Рождественского турнира. Если вчера соперниками нашей команды была сборная Международной федерации хоккея (новички турнира), то сегодня наша команда скрестила клюшки с еще одними дебютантами, сборной Балтики.

Четыре года назад в Минске выступала команда из Прибалтики – латвийская сборная – но она сумела добраться всего до шестого места. Сейчас в составе балтийских соседей настоящий «зубр» хоккея по прозвищу Зубби – Дайнюс Зубрус. За плечами этого литовского нападающего 1293 матча в НХЛ за американские клубы. Словом, очень сильная и собранная дружина.

Но и белорусская сборная 11 раз завоевывала кубок турнира, уступив всего три раза. Сборная Балтии сформирована из игроков Литвы, Латвии и Эстонии. В немалой степени это сделано потому, что в 2021 году Беларусь и Латвия проведут совместный чемпионат мира по хоккею – вот так вот мы обмениваемся опытом.

Мы пришли заряжать зал, заряжать всех, заряжать команду. Всех поддерживаем, мы победим! Мы самые сильные!

Ожидания самые яркие. Мы уже настроены по-боевому.

Первый период показал достаточно контактную, напряженную игру. Шайба в воротах балтийцев оказалась только где-то в середине основного времени. Гости отыгрались за три минуты до окончания периода. Но за 20 секунд до конца белорусы снова одержали верх. Итоговый счет первого периода – 2:1 в нашу пользу.

Во втором периоде балтийцы попустили еще три – счет 5:1 в пользу команды Президента. В заключительном периоде ворота балтийцев были поражены четыре раза, и дважды пропускал гол белорусский вратарь. Итоговый счет игры 9:3.