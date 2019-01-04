КХЛ. «Динамо» в домашнем матче не справилось со СКА

Новости Беларуси. Минское «Динамо» не справилось с питерским СКА на «Минск-Арене», хотя два периода «зубры» давали бой фавориту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обе команды имели возможность открыть счет, но надежно действовали вратари. После двух периодов счет был 0:0. В третьем игра пошла до гола, его забросили гости. Счет открыл Сергей Плотников. Точку в матче поставил Николай Прохоркин.