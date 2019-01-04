Прямой эфир

КХЛ. «Динамо» в домашнем матче не справилось со СКА

04 января 2019 21:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минское «Динамо» не справилось с питерским СКА на «Минск-Арене», хотя два периода «зубры» давали бой фавориту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. «Динамо» в домашнем матче не справилось со СКА-1

Обе команды имели возможность открыть счет, но надежно действовали вратари. После двух периодов счет был 0:0. В третьем игра пошла до гола, его забросили гости. Счет открыл Сергей Плотников. Точку в матче поставил Николай Прохоркин.

КХЛ. «Динамо» в домашнем матче не справилось со СКА-4

«Динамо» потерпело поражение 0:2. В таблице Западной конференции «бело-синие» с 30 баллами остались на 10-й строчке.

КХЛ. «Динамо» в домашнем матче не справилось со СКА-7

# Хоккей Беларуси # Сергей Плотников # Николай Прохоркин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Команда Президента выиграла у сборной Балтии и вышла в полуфинал Рождественского турнира
04 января 2019 19:34

Команда Президента выиграла у сборной Балтии и вышла в полуфинал Рождественского турнира

Команда ОАЭ переиграла сборную Китая, а хоккеисты из России всухую разгромили швейцарскую команду
04 января 2019 15:07

Команда ОАЭ переиграла сборную Китая, а хоккеисты из России всухую разгромили швейцарскую команду

«Лошадь занимается йогой». Рассказываем о конно-спортивном центре под Минском
04 января 2019 14:03

«Лошадь занимается йогой». Рассказываем о конно-спортивном центре под Минском