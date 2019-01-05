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Соболенко одолела Яфань и вышла в финал турнира в Шэньчжэне

05 января 2019 06:22
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Новости Беларуси. Утром 5 января Арина Соболенко пробилась в финал турнира Shenzhen Open.  

В полуфинале первой ракетке Беларуси (13 WTA) противостояла китаянка Ван Яфань (70 WTA), у которой до встречи с белоруской было два сложных трёхсетовых матча. У Арины же последние две встречи хоть и не были простыми, но закончились в двух сетах, что позволило сэкономить силы.  

В начале матча с 24-летней Яфань показалось, что у 20-летней Соболенко могут возникнуть трудности из-за направлений полёта мячей, которые посылала Ван. Кроме того, китаянка сразу активно включилась в игру, чтобы помешать противнице изучать её движения и выбить из колеи.  

Соболенко одолела Яфань и вышла в финал турнира в Шэньчжэне-1

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna  

Однако разница в уровнях 13 и 70 ракеток мира быстро дала о себе знать. Белоруска адаптировалась к подачам оппонентки, и если в первом сете она позволила Яфань дважды проломить её защиту, то во втором сете такое случилось лишь раз. В итоге длившийся 1 час 2 минуты матч закончился чистой победой Арины со счётом 6:2, 6:1.  

В финале белорусской спортсменке будет противостоять 62 ракетка мира – американка Элисон Риск.  

Ранее в этом же турнире Соболенко взяла реванш у Шараповой – подробнее здесь.  

# Теннис # Арина Соболенко # Ван Яфань

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