Соболенко одолела Яфань и вышла в финал турнира в Шэньчжэне

Новости Беларуси. Утром 5 января Арина Соболенко пробилась в финал турнира Shenzhen Open.

В полуфинале первой ракетке Беларуси (13 WTA) противостояла китаянка Ван Яфань (70 WTA), у которой до встречи с белоруской было два сложных трёхсетовых матча. У Арины же последние две встречи хоть и не были простыми, но закончились в двух сетах, что позволило сэкономить силы.

В начале матча с 24-летней Яфань показалось, что у 20-летней Соболенко могут возникнуть трудности из-за направлений полёта мячей, которые посылала Ван. Кроме того, китаянка сразу активно включилась в игру, чтобы помешать противнице изучать её движения и выбить из колеи.