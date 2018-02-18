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Анна Гуськова: «Сбросили фаворита вниз, потому что у Антона были все шансы получить олимпийскую медаль»

18 февраля 2018 19:37
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Новости Беларуси. Белорусские фристайлистки Анна Гуськова и Александра Романовская прокомментировали скандал вокруг олимпийского чемпиона Антона Кушнира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

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Анна Гуськова: «Сбросили фаворита вниз, потому что у Антона были все шансы получить олимпийскую медаль»-1

Фаворит команды из квалификации в олимпийский финал не попал. Оба прыжка в квалификации олимпийский чемпион выполнил без ошибок, чисто, но из-за необъяснимо низких баллов не прошел в финал соревнований по лыжной акробатике.  

Анна Гуськова: «Сбросили фаворита вниз, потому что у Антона были все шансы получить олимпийскую медаль»-4

Анна Гуськова, олимпийский чемпион по фристайлу:  
Нам кажется, что Антону поставили очень мало баллов и за первый прыжок, и за второй. Мне кажется, сбросили фаворита вниз, потому что у Антона были все шансы получить олимпийскую медаль.  

Анна Гуськова: «Сбросили фаворита вниз, потому что у Антона были все шансы получить олимпийскую медаль»-7

Александра Романовская, участник олимпийской сборной Республики Беларусь:  
Очень печально, что в этой ситуации нельзя оспорить решение судей. И никто не имеет абсолютно никаких сил для того, чтобы как-то побороться с этой ситуацией. Все что остается делать – это просто наблюдать и переживать, потому что я думаю, даже невооруженным глазом видно, что это абсолютная несправедливость.  

# Фотофакт # Анна Гуськова # Зимняя Олимпиада – 2018

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