Анна Гуськова: «Сбросили фаворита вниз, потому что у Антона были все шансы получить олимпийскую медаль»
Новости Беларуси. Белорусские фристайлистки Анна Гуськова и Александра Романовская прокомментировали скандал вокруг олимпийского чемпиона Антона Кушнира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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Фаворит команды из квалификации в олимпийский финал не попал. Оба прыжка в квалификации олимпийский чемпион выполнил без ошибок, чисто, но из-за необъяснимо низких баллов не прошел в финал соревнований по лыжной акробатике.
Анна Гуськова, олимпийский чемпион по фристайлу:
Нам кажется, что Антону поставили очень мало баллов и за первый прыжок, и за второй. Мне кажется, сбросили фаворита вниз, потому что у Антона были все шансы получить олимпийскую медаль.
Александра Романовская, участник олимпийской сборной Республики Беларусь:
Очень печально, что в этой ситуации нельзя оспорить решение судей. И никто не имеет абсолютно никаких сил для того, чтобы как-то побороться с этой ситуацией. Все что остается делать – это просто наблюдать и переживать, потому что я думаю, даже невооруженным глазом видно, что это абсолютная несправедливость.