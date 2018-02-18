Анна Гуськова: «Сбросили фаворита вниз, потому что у Антона были все шансы получить олимпийскую медаль»

Новости Беларуси. Белорусские фристайлистки Анна Гуськова и Александра Романовская прокомментировали скандал вокруг олимпийского чемпиона Антона Кушнира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Самая скандальная зимняя Олимпиада в истории. Большой репортаж из Пхёнчхана

Фаворит команды из квалификации в олимпийский финал не попал. Оба прыжка в квалификации олимпийский чемпион выполнил без ошибок, чисто, но из-за необъяснимо низких баллов не прошел в финал соревнований по лыжной акробатике.

Анна Гуськова, олимпийский чемпион по фристайлу:

Нам кажется, что Антону поставили очень мало баллов и за первый прыжок, и за второй. Мне кажется, сбросили фаворита вниз, потому что у Антона были все шансы получить олимпийскую медаль.