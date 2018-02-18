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Видео с северокорейскими болельщицами стало настоящим хитом в Сети

18 февраля 2018 19:50
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Новости Южной Кореи. Пока спортсмены боролись за место под олимпийским солнцем, вокруг соревнований не утихали страсти другого толка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Видео с северокорейскими болельщицами стало настоящим хитом в Сети-1

Впервые за много лет на стадионе под единым флагом два государства корейского полуострова. И фантастика! Играют они против общего соперника. За женскими хоккейными баталиями наблюдали буквально повсюду: на арене, в кафе и даже на вокзале. А видео с неутомимыми северокорейскими болельщицами стало настоящим хитом медиапространства. Синхронные движения стройных красавиц в одинаковых нарядах на южнокорейском стадионе – гораздо больше, чем красивое шоу. Дипломаты увидели в этом первый шаг на пути к долгожданному диалогу. 

Видео с северокорейскими болельщицами стало настоящим хитом в Сети-4

К тому же в составе делегации в Южную Корею спецрейсом на церемонию открытия прилетала младшая сестра Ким Чен Ына. Вероятно, зимним Играм все же удалось растопить лед давней вражды на полуострове. Того и гляди спорт подточит основание самой закрытой границы в мире. 

Видео с северокорейскими болельщицами стало настоящим хитом в Сети-7

Андрей Попков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Корея: 
Строить прогнозы в межкорейских отношениях очень сложно. Потому что эти отношения непростые, неоднозначные и ситуация в регионе достаточно непростая. Но то, что северокорейские спортсмены приняли участие в Олимпийских играх, то это большое достижение. И мы очень надеемся на продолжение межкорейского диалога после завершения Олимпийских игр. 

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# Фотофакт # Андрей Попков # Зимняя Олимпиада – 2018

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