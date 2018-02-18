Видео с северокорейскими болельщицами стало настоящим хитом в Сети

Новости Южной Кореи. Пока спортсмены боролись за место под олимпийским солнцем, вокруг соревнований не утихали страсти другого толка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Впервые за много лет на стадионе под единым флагом два государства корейского полуострова. И фантастика! Играют они против общего соперника. За женскими хоккейными баталиями наблюдали буквально повсюду: на арене, в кафе и даже на вокзале. А видео с неутомимыми северокорейскими болельщицами стало настоящим хитом медиапространства. Синхронные движения стройных красавиц в одинаковых нарядах на южнокорейском стадионе – гораздо больше, чем красивое шоу. Дипломаты увидели в этом первый шаг на пути к долгожданному диалогу.

К тому же в составе делегации в Южную Корею спецрейсом на церемонию открытия прилетала младшая сестра Ким Чен Ына. Вероятно, зимним И грам все же удалось растопить лед давней вражды на полуострове. Того и гляди спорт подточит основание самой закрытой границы в мире.