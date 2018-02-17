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Фотофакт. Анне Гуськовой вручили золотую олимпийскую медаль

17 февраля 2018 12:34
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Новости Беларуси. 17 февраля состоялась церемония награждения победительниц в женской лыжной акробатике.  

Белоруске Анне Гуськовой вручили золотую медаль. Второе и третье место заняли представительницы Китая.  

Фотофакт. Анне Гуськовой вручили золотую олимпийскую медаль-1

Фото: noc.by  

После победы олимпийская чемпионка отметила, что ее переполняли эмоции. «Я действительно заплакала, потому что не поверила».  

Тренер олимпийской сборной по фристайлу Николай Козеко рассказал, что с начала выступлений была выбрана правильная стратегия. «Стратегия изначально была выработана правильная, и мы были в той ситуации, когда нам было надо диктовать прыжки».  

Кстати, за победу тренер пообещал подарить спортсменке свой рюкзак.  

Смотрите фото с церемонии награждения.  

Фотофакт. Анне Гуськовой вручили золотую олимпийскую медаль-4

Фото: noc.by  

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# Фотофакт # Анна Гуськова # Зимняя Олимпиада – 2018

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