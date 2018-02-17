Фотофакт. Анне Гуськовой вручили золотую олимпийскую медаль

После победы олимпийская чемпионка отметила, что ее переполняли эмоции. «Я действительно заплакала, потому что не поверила».

Тренер олимпийской сборной по фристайлу Николай Козеко рассказал, что с начала выступлений была выбрана правильная стратегия. «Стратегия изначально была выработана правильная, и мы были в той ситуации, когда нам было надо диктовать прыжки».

Кстати, за победу тренер пообещал подарить спортсменке свой рюкзак.

Смотрите фото с церемонии награждения.