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За победу легендарный Козеко пообещал Гуськовой подарить свой раритетный рюкзак. Репортаж СТВ из Пхёнчхана

16 февраля 2018 18:39
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Новости Беларуси. Анна Гуськова выиграла для Беларуси четвертое золото в фристайле за три последние Олимпиады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Теперь именно фристайл – самый золотоносный зимний вид спорта для нашей страны. Еще одно важное достижение – шесть Олимпиад с наградами. Радость за нашу победу переживает вся страна. Самые искренние эмоции испытывают сейчас и в южнокорейском Пхенчхане. Там находится наша съемочная группа.  

За победу легендарный Козеко пообещал Гуськовой подарить свой раритетный рюкзак. Репортаж СТВ из Пхёнчхана-1

  

Корреспондент СТВ Юлия Бешанова передает из столицы Олимпийских игр.  

За победу легендарный Козеко пообещал Гуськовой подарить свой раритетный рюкзак. Репортаж СТВ из Пхёнчхана-4

  

Юлия Бешанова, СТВ:  
Исторический момент для белорусской команды. Сегодня наконец-то у нас первое золото. Его обеспечили фристайлистки. Причем подготовка к стартам проходила в очень непростых условиях: несколько раз даже отменяли тренировки. Тем не менее, Алла Цупер и Анна Гуськова смогли собраться, выйти на трамплин и доказать, что они самые лучшие.  

За победу легендарный Козеко пообещал Гуськовой подарить свой раритетный рюкзак. Репортаж СТВ из Пхёнчхана-7

  

За победу легендарный Козеко пообещал Гуськовой подарить свой раритетный рюкзак. Репортаж СТВ из Пхёнчхана-9

    

Перед ее победным прыжком трибуны напряженно замерли. Казалось, белорусские болельщики боялись спугнуть удачу. 25-летняя спортсменка Анна Гуськова продолжила победную серию наших фристайлистов. Вот уже шестые Игры подряд в этом виде спорта атлеты пополняют олимпийскую медальную копилку. Причем последние три Олимпиады награды золотые.  

За победу легендарный Козеко пообещал Гуськовой подарить свой раритетный рюкзак. Репортаж СТВ из Пхёнчхана-12

  

Летающая красавица. Что известно о белорусской фристайлистке Анне Гуськовой  

После «золотого» прыжка Гуськовой прыгали еще две конкурентки. Но уже по первым оценкам стало понятно – медаль будет наша. Соперницы оказались менее удачливы в своих попытках.  

За победу легендарный Козеко пообещал Гуськовой подарить свой раритетный рюкзак. Репортаж СТВ из Пхёнчхана-15

  

Кстати, еще несколько лет назад спортсменка была в тени своих более именитых коллег. А вот нынешний сезон Гуськова начала успешно – в личном зачете два серебра и золото на этапах Кубка мира.  

За победу легендарный Козеко пообещал Гуськовой подарить свой раритетный рюкзак. Репортаж СТВ из Пхёнчхана-18

  

Анна Гуськова: «Эмоции были очень сильные, когда я увидела первое место»  

На первой в своей жизни пресс-конференции в качестве олимпийского триумфатора Анна Гуськова заметно волнуется и признается: стесняется множества камер. На главный вопрос – где будет хранить медаль – спортсменка пока ответить не может. Говорит, сначала хочет подержать ее в руках – церемония награждения пройдет 17 февраля.  

За победу легендарный Козеко пообещал Гуськовой подарить свой раритетный рюкзак. Репортаж СТВ из Пхёнчхана-21

  

Журналисты победителя отпускали неохотно, а девушка призналась: еще не успела пообщаться с родными и тренером. За победу легендарный Николай Козеко, который привел команду к виктории, пообещал спортсменке подарить свой раритетный рюкзак.  

За победу легендарный Козеко пообещал Гуськовой подарить свой раритетный рюкзак. Репортаж СТВ из Пхёнчхана-24

  

Козеко о золоте на ОИ-2018: Выступлением, конечно, доволен  

За победу легендарный Козеко пообещал Гуськовой подарить свой раритетный рюкзак. Репортаж СТВ из Пхёнчхана-27

   

В Олимпийской деревне Анну поздравила вся команда, в том числе и трехкратная олимпийская чемпионка Дария Домрачева. Кстати, 17 февраля она в масс-старте тоже будет бороться за медали. Завтра пройдет и мужская квалификация по фристайлу. И здесь тоже есть повод надеяться: Антона Кушнира букмекеры называют главным фаворитом.  

«Антон – лидер. Все остальные тоже тянутся за ним». Козеко о готовности фристайлистов к ОИ-2018    

За победу легендарный Козеко пообещал Гуськовой подарить свой раритетный рюкзак. Репортаж СТВ из Пхёнчхана-30

  

«Спасибо»: как Домрачева поздравила Гуськову с олимпийским золотом  

За победу легендарный Козеко пообещал Гуськовой подарить свой раритетный рюкзак. Репортаж СТВ из Пхёнчхана-33

  

# Дарья Домрачева # Антон Кушнир # Фотофакт # Алла Цупер # Николай Козеко # Юлия Бешанова # Анна Гуськова # Зимняя Олимпиада – 2018

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