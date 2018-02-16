За победу легендарный Козеко пообещал Гуськовой подарить свой раритетный рюкзак. Репортаж СТВ из Пхёнчхана
Новости Беларуси. Анна Гуськова выиграла для Беларуси четвертое золото в фристайле за три последние Олимпиады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь именно фристайл – самый золотоносный зимний вид спорта для нашей страны. Еще одно важное достижение – шесть Олимпиад с наградами. Радость за нашу победу переживает вся страна. Самые искренние эмоции испытывают сейчас и в южнокорейском Пхенчхане. Там находится наша съемочная группа.
Корреспондент СТВ Юлия Бешанова передает из столицы Олимпийских игр.
Юлия Бешанова, СТВ:
Исторический момент для белорусской команды. Сегодня наконец-то у нас первое золото. Его обеспечили фристайлистки. Причем подготовка к стартам проходила в очень непростых условиях: несколько раз даже отменяли тренировки. Тем не менее, Алла Цупер и Анна Гуськова смогли собраться, выйти на трамплин и доказать, что они самые лучшие.
Перед ее победным прыжком трибуны напряженно замерли. Казалось, белорусские болельщики боялись спугнуть удачу. 25-летняя спортсменка Анна Гуськова продолжила победную серию наших фристайлистов. Вот уже шестые Игры подряд в этом виде спорта атлеты пополняют олимпийскую медальную копилку. Причем последние три Олимпиады награды золотые.
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После «золотого» прыжка Гуськовой прыгали еще две конкурентки. Но уже по первым оценкам стало понятно – медаль будет наша. Соперницы оказались менее удачливы в своих попытках.
Кстати, еще несколько лет назад спортсменка была в тени своих более именитых коллег. А вот нынешний сезон Гуськова начала успешно – в личном зачете два серебра и золото на этапах Кубка мира.
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На первой в своей жизни пресс-конференции в качестве олимпийского триумфатора Анна Гуськова заметно волнуется и признается: стесняется множества камер. На главный вопрос – где будет хранить медаль – спортсменка пока ответить не может. Говорит, сначала хочет подержать ее в руках – церемония награждения пройдет 17 февраля.
Журналисты победителя отпускали неохотно, а девушка призналась: еще не успела пообщаться с родными и тренером. За победу легендарный Николай Козеко, который привел команду к виктории, пообещал спортсменке подарить свой раритетный рюкзак.
В Олимпийской деревне Анну поздравила вся команда, в том числе и трехкратная олимпийская чемпионка Дария Домрачева. Кстати, 17 февраля она в масс-старте тоже будет бороться за медали. Завтра пройдет и мужская квалификация по фристайлу. И здесь тоже есть повод надеяться: Антона Кушнира букмекеры называют главным фаворитом.
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