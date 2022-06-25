«Отвлечься от рутины». Подводим итоги спартакиады ведущих СМИ Беларуси в Стайках
Новости Беларуси. Самых спортивных журналистов объединила республиканская спартакиада «Здоровье», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
22 команды представили ведущие СМИ страны. Сборная СТВ не осталась без призов. Уже известно, что наш телеканал завоевал две серебряные медали – второе место в настольном теннисе и в беге на один километр.
Чем еще запомнились спортивные состязания, в материале Яны Шипко.
Конкуренты поля информационного – сегодня соперники на поле футбольном. Атмосфера дружеская, но азарт нешуточный.
Мини-футбол, к слову, негласный король спартакиад. Впрочем, выбор соревновательных программ большой. Легкоатлетический кросс, перетягивание каната, волейбол и даже гиревой спорт. Соревнования на меткость для руководителей СМИ.
Александр Осенко на спартакиаде в Стайках: «Команда СТВ заряжена на победу. Великолепный командный дух». Подробнее здесь.
СТВ традиционно в фаворитах в настольном теннисе. Пример команде нашего телеканала подает руководитель спортивного отдела Сергей Тулупов. Второе место и больше 20 соперников позади. Когда каждый день следишь за новостями спорта, почувствовать на себе драйв соревнований дорогого стоит.
Почему спортивному журналисту важно самому заниматься спортом? Подробнее здесь.
Где, как не на таких стартах, проявить целеустремленность и умение сплотиться? А по тому, как каждый коллектив сегодня болел за своих, понятно, они умеют играть в команде не только на спортплощадке.
Гендиректор СТВ на спартакиаде СМИ: мероприятие сплачивает нас всех – мы работаем на одном информационном фронте. Подробнее здесь.
Соревнования уникальные в своем роде. В «Стайках» собираются представители медиасферы со всей страны. К журналистам присоединились книгоиздатели и полиграфисты. Сразу несколько СМИ и работников Борисовской типографии объединила команда Минской области.
Александр Барский, представитель команды Минской области:
Спорт объединяет людей, это дает какую-то возможность отвлечься от рутины, проявить себя, может быть, с лучшей стороны. Думаю, что участникам спартакиады это дает прежде всего плечо друга. Когда ты знаешь и чувствуешь, что оно всегда рядом.
Министр информации на спартакиаде среди работников СМИ: у нас нет медиаэгоизма. Здесь в том числе мы строим дружный коллектив. Подробнее здесь.
Окончательные результаты соревнований подведут завтра, 26 июня. Главное – заряд позитива и мотивации всем участникам уже обеспечен.