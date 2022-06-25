«Отвлечься от рутины». Подводим итоги спартакиады ведущих СМИ Беларуси в Стайках

22 команды представили ведущие СМИ страны. Сборная СТВ не осталась без призов. Уже известно, что наш телеканал завоевал две серебряные медали – второе место в настольном теннисе и в беге на один километр.

Александр Осенко на спартакиаде в Стайках: «Команда СТВ заряжена на победу. Великолепный командный дух». Подробнее здесь .

Мини-футбол, к слову, негласный король спартакиад. Впрочем, выбор соревновательных программ большой. Легкоатлетический кросс, перетягивание каната, волейбол и даже гиревой спорт. Соревнования на меткость для руководителей СМИ.

СТВ традиционно в фаворитах в настольном теннисе. Пример команде нашего телеканала подает руководитель спортивного отдела Сергей Тулупов. Второе место и больше 20 соперников позади. Когда каждый день следишь за новостями спорта, почувствовать на себе драйв соревнований дорогого стоит.

Где, как не на таких стартах, проявить целеустремленность и умение сплотиться? А по тому, как каждый коллектив сегодня болел за своих, понятно, они умеют играть в команде не только на спортплощадке.

Гендиректор СТВ на спартакиаде СМИ: мероприятие сплачивает нас всех – мы работаем на одном информационном фронте. Подробнее здесь.

Соревнования уникальные в своем роде. В «Стайках» собираются представители медиасферы со всей страны. К журналистам присоединились книгоиздатели и полиграфисты. Сразу несколько СМИ и работников Борисовской типографии объединила команда Минской области.