Александр Осенко на спартакиаде в Стайках: «Команда СТВ заряжена на победу. Великолепный командный дух»

Новости Беларуси. В олимпийском спортивном комплексе «Стайки» 25 июня проходит традиционная Республиканская спартакиада среди работников СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в ней принимают 22 команды со всей страны. Кросс, дартс, настольный теннис, волейбол. Ждут участников соревнования по мини-футболу и перетягиванию каната. С подробностями наш корреспондент Яна Шипко.

Яна Шипко, корреспондент:

Доброе утро! Конечно, больше хочется сказать физкульт-привет. Буквально только что закончилась официальная церемония открытия, был дан старт спартакиаде. Участники разошлись по соревнованиям. Стартуют они одновременно сразу на нескольких площадках – это и волейбол, и дартс. Хочется отметить, что с каждым годом спартакиада СМИ выходит на новый уровень. В 2022 году символично – целых 22 команды из всех регионов страны. Будут они состязаться сразу в 12 видах соревновательных программ: это и командные соревнования, и индивидуальные. Перед тем, как отправиться на соревнования, мы успели поговорить с нашим генеральным директором Александром Александровичем Осенко. Для вас что самое главное – участие или все-таки победа? «Великолепный командный дух. Ребята настроены побеждать»

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Конечно, участие имеет значение. Но в этом году команда СТВ заряжена на победу. Великолепный командный дух. Ребята настроены побеждать в некоторых номинациях, в некоторых видах спорта, поэтому держим за них кулачки, и все будет у нас в порядке. Хочется еще отметить, такое казенное слово «мероприятие» – они позволяют сплотиться коллективу, а так как телевидение – командная работа, то понять друг друга и дальше делать профессиональный контент. Яна Шипко:

На самом деле команда СТВ из года в год не остается без призов. Ставки делаем на настольный теннис и волейбол. Руководители СМИ тоже внесут баллы в общую командную копилку. Впервые в этом году будет стрельба из винтовки. Так ли это? Отличаетесь ли вы в меткости, заряжены ли заработать баллы для нашей команды? Новый вид включили в эти соревнования – стрельба из пневматической винтовки Александр Осенко:

Естественно, хочу не подвести и думаю, не подведу нашу команду. Да, это новый вид, который включили в эти соревнования – это стрельба из пневматической винтовки. Все будет хорошо у нас.