«Ни разу представители СТВ не уезжали без призов». Как сотрудники телеканала выступают на спартакиаде в Стайках?

На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Яна Шипко. Она расскажет, что прямо сейчас происходит в Стайках.

Новости Беларуси. В олимпийском спортивном комплексе «Стайки» 25 июня проходит традиционная Республиканская спартакиада среди работников СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в ней принимают 22 команды со всей страны. Кросс, дартс, настольный теннис, волейбол. Ждут участников соревнования по мини-футболу и перетягиванию каната.

Яна Шипко, корреспондент: Прямо сейчас мы можем наблюдать, как работники информационного поля встретились на футбольном. Продолжаются соревнования по мини-футболу. У участников небольшой перерыв. Как мы могли наблюдать, несмотря на дружескую атмосферу, страсти кипят нешуточные, азарт действительно присутствует. Если обычно журналисты стремятся опередить конкурентов, чтобы как можно быстрее и интереснее выдать новость в эфир, то сегодня буквально тот случай, когда все участники хотят быть быстрее, выше и сильнее. А вообще, это уникальные в своем роде соревнования, крупнейшие в Беларуси для представителей медиасферы.

В 2022 году символично участвуют 22 команды со всех регионов страны, и это самый массовый старт за всю историю спартакиады для СМИ. Нон-стоп продолжаются соревнования, участники охватили 12 дисциплин. Это дартс, настольный теннис, волейбол, мини-футбол, легкоатлетический кросс, перетягивание каната и даже стрельба из пневматической винтовки. Судьи и национальной, и международной категорий, те, которые оценивают и профессиональные соревнования. Спорт есть спорт, здесь тоже конкуренция присутствует.

Яна Шипко:

Наш телеканал представлен в нескольких дисциплинах. Еще ни разу представители СТВ не уезжали без призов. Будем надеяться, что и в этом году покажем достойный результат. Наша команда уже обыграла соперников в соревнованиях по волейболу, а руководитель спортивной дирекции СТВ вышел в финал по настольному теннису.

Подобные спартакиады – хорошая традиция. Их проводят представители и других сфер страны, но насколько масштабно и сплоченно проходит этот спортивный праздник, – такой пример журналистов вдохновит на проведение подобных спортивных соревнований и других белорусов. Это отличная возможность увидеть любимых ведущих неформально, в спортивной форме. А для самих участников это повод не только увидеть друг друга, пообщаться в неформальной обстановке, сплотиться, но еще и оставаться в форме на ЗОЖной и спортивной волне.