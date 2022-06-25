Почему спортивному журналисту важно самому заниматься спортом? Рассказал руководитель отдела СТВ

Яна Шипко, корреспондент: Руководитель спортивного отдела СТВ вышел в финал в соревнованиях по настольному теннису. Мы успели пообщаться с ним сразу же после победного матча. Что же дают такие старты спортивным журналистам?

Новости Беларуси. В олимпийском спортивном комплексе «Стайки» 25 июня проходит традиционная Республиканская спартакиада среди работников СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в ней принимают 22 команды со всей страны. Кросс, дартс, настольный теннис, волейбол. Ждут участников соревнования по мини-футболу и перетягиванию каната.

Сергей Тулупов, заведующий отделом спортивного вещания СТВ:

Такого рода турниры, конечно, очень важны. Это дает возможность не просто рассказывать о видах спорта, но и самому поучаствовать. Я глубоко убежден, что только тот человек, который сам умеет участвовать, сам постоянно играет, может рассказывать об этом хорошо и передавать свою любовь к этому виду спорта и заряжать зрителей.

На самом деле я никогда профессиональным спортом не занимался. Просто для себя было интересно с детства играть в настольный теннис и волейбол. Это я пронес через всю свою жизнь: в школе, университете и сейчас здесь, на работе.