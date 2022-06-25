Гендиректор СТВ на спартакиаде СМИ: мероприятие сплачивает нас всех – мы работаем на одном информационном фронте

Соревнования принимает центр олимпийской подготовки «Стайки». 22 команды представили ведущие СМИ страны. Больше 400 участников – рекорд. По традиции самый популярные виды соревнований – мини-футбол и волейбол. Свои силы пробовали также в перетягивании каната, дартсе, стрельбе из пневматической винтовки и даже гиревом спорте. Команда СТВ не осталась без призов. Уже известно, что второе место в настольном теннисе у руководителя спортивного отдела Сергея Тулупова. Он сумел обойти больше 20 конкурентов.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Конкуренция, как и в любом спорте, присутствует, это спортивное состязание. Но подобное мероприятие, спартакиада, сплачивает нас всех, потому что мы работаем на одном информационном фронте. И эта командная работа играет только на позитив, наше объединение, чтобы мы еще лучше работали, понимали, кто чего стоит. И, как говорится, чтобы было в работе весело, надо еще и проводить время в неформальной обстановке.