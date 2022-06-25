Министр информации на спартакиаде среди работников СМИ: у нас нет медиаэгоизма. Здесь в том числе мы строим дружный коллектив

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Это то, что нас объединяет в единый, монолитный творческий и технический коллектив. Мы рука об руку работаем, помогаем друг другу в различных вопросах. У нас нет уже такого медиаэгоизма в системе. И здесь в том числе мы строим наш дружный коллектив медиасообщества Республики Беларусь. Ну и возможность в нашей повседневной сидячей офисной работе немножко отвлечься, улучшить свое здоровье, провести день на свежем воздухе, позаниматься спортом. Хотя бы для этого стоит приехать сюда, в «Стайки», для участия в нашей спартакиаде.