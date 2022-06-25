Министр информации на спартакиаде среди работников СМИ: у нас нет медиаэгоизма. Здесь в том числе мы строим дружный коллектив

Новости Беларуси. В олимпийском спортивном комплексе «Стайки» 25 июня проходит традиционная Республиканская спартакиада среди работников СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В олимпийском спортивном комплексе «Стайки» 25 июня проходит традиционная Республиканская спартакиада среди работников СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в ней принимают 22 команды со всей страны. Кросс, дартс, настольный теннис, волейбол. Ждут участников соревнования по мини-футболу и перетягиванию каната.
Наш корреспондент Яна Шипко расскажет, что прямо сейчас происходит в «Стайках».
Яна Шипко, корреспондент:
Почему же из года в год эти соревнования становятся все популярнее, спросили у министра информации. Мининформ выступает организатором спартакиады.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Это то, что нас объединяет в единый, монолитный творческий и технический коллектив. Мы рука об руку работаем, помогаем друг другу в различных вопросах. У нас нет уже такого медиаэгоизма в системе. И здесь в том числе мы строим наш дружный коллектив медиасообщества Республики Беларусь. Ну и возможность в нашей повседневной сидячей офисной работе немножко отвлечься, улучшить свое здоровье, провести день на свежем воздухе, позаниматься спортом. Хотя бы для этого стоит приехать сюда, в «Стайки», для участия в нашей спартакиаде.
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