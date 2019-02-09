В преддверии Дня всех влюблённых в парке Победы прошёл массовый забег. Показываем, как это было

Новости Беларуси. 9 февраля в столичном Парке Победы бежали за и во имя светлого чувства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это именно тот случай, когда любовь согревает. Ведь несмотря на прохладную погоду и ранний, по меркам субботы, старт – 10 утра– принять участие в нем решились более 300 человек.

Забеги прошли как в парах, так и индивидуально. Дистанций было несколько на выбор. Новички бежали полторы тысячи метров, а опытные бегуны – 12 километров.