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В преддверии Дня всех влюблённых в парке Победы прошёл массовый забег. Показываем, как это было

09 февраля 2019 19:11
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Новости Беларуси. 9 февраля в столичном Парке Победы  бежали за и во имя светлого чувства,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В преддверии Дня всех влюблённых в парке Победы прошёл массовый забег. Показываем, как это было-1

Это именно тот случай, когда любовь согревает.  Ведь несмотря на прохладную погоду и ранний, по меркам субботы, старт – 10 утра– принять участие в нем решились более 300 человек. 

В преддверии Дня всех влюблённых в парке Победы прошёл массовый забег. Показываем, как это было-4

Забеги прошли как в парах, так и индивидуально. Дистанций было несколько на выбор. Новички бежали полторы тысячи метров, а опытные бегуны – 12 километров.

В преддверии Дня всех влюблённых в парке Победы прошёл массовый забег. Показываем, как это было-7

Участники старались выделяться: кто-то преодолевал расстояние с собакой, а кто-то не постеснялся надеть не совсем удобный, но яркий костюм. На финише все получили памятную медаль в виде сердца, открытку и горячий чай.

Подробнее в видеоматериале

# Необычное # Фотофакт

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