В преддверии Дня всех влюблённых в парке Победы прошёл массовый забег. Показываем, как это было

Новости Беларуси. 9 февраля в столичном Парке Победы бежали за и во имя светлого чувства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 9 февраля в столичном Парке Победы бежали за и во имя светлого чувства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Это именно тот случай, когда любовь согревает. Ведь несмотря на прохладную погоду и ранний, по меркам субботы, старт – 10 утра– принять участие в нем решились более 300 человек.
Забеги прошли как в парах, так и индивидуально. Дистанций было несколько на выбор. Новички бежали полторы тысячи метров, а опытные бегуны – 12 километров.
Участники старались выделяться: кто-то преодолевал расстояние с собакой, а кто-то не постеснялся надеть не совсем удобный, но яркий костюм. На финише все получили памятную медаль в виде сердца, открытку и горячий чай.
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