Геннадий Савилов: «Новых хоккеистов у нас не будет»

Юлия Огнева, СТВ: Мы уже проводили один домашний Чемпионат мира. Провели его достойно как с точки зрения команды, так и с точки зрения инфраструктуры. Сейчас ситуация с одной стороны более легкая, я имею в виду в большей степени инфраструктурную сторону, но более сложная с точки зрения хоккеистов. Перед вами поставлена задача – выйти на новый уровень.

Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Всем понятно. Может у кого-то вызывает сомнения, но у меня не вызывает сомнений в том, что новых хоккеистов у нас не будет. Более того, что хоккеисты, которые играли на этом мировом первенстве, не исключен вариант, что и они не смогут показать тот уровень, на который рассчитывает страна. Мы можем только на функциональной подготовке, дисциплине, самоотдаче решить задачу.