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Геннадий Савилов: «Новых хоккеистов у нас не будет»

01 июля 2018 17:18
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Новости Беларуси. Геннадий Савилов вступил в должность председателя Федерации хоккея Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Какие задачи поставлены перед руководителем?

Геннадий Савилов: «Новых хоккеистов у нас не будет» -1

Юлия Огнева, СТВ:
Мы уже проводили один домашний Чемпионат мира. Провели его достойно как с точки зрения команды, так и с точки зрения инфраструктуры. Сейчас ситуация с одной стороны более легкая, я имею в виду в большей степени инфраструктурную сторону, но более сложная с точки зрения хоккеистов. Перед вами поставлена задача – выйти на новый уровень.

Геннадий Савилов: «Новых хоккеистов у нас не будет» -4

Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Всем понятно. Может у кого-то вызывает сомнения, но у меня не вызывает сомнений в том, что новых хоккеистов у нас не будет. Более того, что хоккеисты, которые играли на этом мировом первенстве, не исключен вариант, что и они не смогут показать тот уровень, на который рассчитывает страна. Мы можем только на функциональной подготовке, дисциплине, самоотдаче решить задачу.

Полный текст интервью с председателем Федерации хоккея Беларуси здесь

Геннадий Савилов: «Новых хоккеистов у нас не будет» -7

# Государственная политика в области спорта # Геннадий Савилов # Фотофакт

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