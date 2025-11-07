В Минском районе прошёл IV чемпионат по колке дров среди СМИ

Сменили привычные микрофоны и камеры на топоры. Это про журналистов, которые участвовали в IV чемпионате по колке дров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабные соревнования проходили на водохранилище Вяча. Звание абсолютного победителя завоевал Максим Гавриченко из «Военкора». Он показал наилучший суммарный результат по всем дисциплинам. Сражаются около 40 команд! Как под Минском проходит IV чемпионат по колке дров среди СМИ.

Сильнейших определяли в эстафетах «Одним ударом!» и «Проверка на прочность», а также в перерубе бревна топором, колке дров по-президентски. В 2025 году спортивное состязание объединило рекордное количество участников – около 40 команд. Это не только представители СМИ, но и пресс-служб, а также блогеры. Сотрудники телеканала СТВ участвовали во всех дисциплинах и показали достойные результаты.

Вадим Козловский, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:

Силу, конечно же, придавала моя любимая команда, которая меня поддерживала на протяжении всех 15 минут. Я получил заряд энергии большой. Это действительно такой адреналинчик. Потому что в первый раз, все на время и конкуренция такая, как и в информационном поле. Международный состав участников вновь пополнила команда из Китая. Журналисты вдохновились личным примером белорусского лидера. И вернулись на Вячу, чтобы улучшить свой прошлогодний результат.