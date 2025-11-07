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Белорус купил в «Санте» две банки тунца и выиграл 20 тысяч рублей

07 ноября 2025 15:26
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Доброе дело всегда приносит удачу. А вы знали, что любимый продукт тоже может помочь приблизиться к мечте? «Как?» – спросите вы. Очень просто. Достаточно приобретать то, что любишь, в магазинах «Санта». Именно так это и случилось в жизни Юрия Коминского. Минчанин положил в корзину две баночки любимого тунца и выиграл 20 тысяч рублей. Хороший вклад в свой будущий дом. Давайте познакомимся с этим счастливчиком и узнаем его секрет победы. 

Белорус купил в «Санте» две банки тунца и выиграл 20 тысяч рублей-2

– А, я вижу на заднем экране – там 20 тысяч. 
– 20 тысяч ваши! 
– Ура, «Санта»!

Белорус купил в «Санте» две банки тунца и выиграл 20 тысяч рублей-4

Юрий Коминский, г. Минск:
Меня зовут Коминский Юрий Антонович, я из города Минска, работаю в банке, занимаюсь проектами и процессами. Я считаю, что я удачливый человек. У меня хорошая семья, родители, плюс еще выиграл хорошую сумму денег.

Белорус купил в «Санте» две банки тунца и выиграл 20 тысяч рублей-6

Какой товар принес вам победу в 24-м туре, знаете?
Знаю, да, это тунец. Мечта с супругой – хотим купить дачу, дом. Поэтому в этом русле и потратим. Нужно в любом случае действовать. Веришь, не веришь, но хотя бы первый шаг сделать, зарегистрироваться и участвовать в игре. И удача ходит где-то рядышком. 

*На правах рекламы.

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