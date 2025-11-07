«Участок леса привели в порядок» – о своём участии в марафоне чистоты рассказал Вадим Боровик

О Дне Октябрьской революции, его значении для белорусского народа и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии – Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, ведущая:

Приятно отметить, что у белорусов сохранился важный элемент общественного духа, объединяющий людей вокруг добрых начинаний. Что сделано во время осеннего марафона чистоты в вашем районе? Может быть, про озеленение тоже расскажите. Тем более Курасовщина находится рядом с крупными транспортными артериями и промзоной. Продуманные экологические проекты здесь очень важны.

Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов:

Работаем мы, конечно, в рамках озеленения. В целом активно наши граждане работали на субботниках. Что такое субботник? Это добровольный труд, направленный на создание социальных благ для всех. Мы сегодня с вами люди занятые. Не успеваем, может быть, обратить внимания на какие-то моменты. Видим, не очень комфортно в этом сквере, но не доходят руки, может быть, у Зеленстроя везде. Мы взяли общими усилиями и помогли. Наталья Надольская:

Есть объединяющий момент, правильно? То есть это не просто дело ради дела. Это еще и консолидация.