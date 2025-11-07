«Участок леса привели в порядок» – о своём участии в марафоне чистоты рассказал Вадим Боровик
О Дне Октябрьской революции, его значении для белорусского народа и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
Приятно отметить, что у белорусов сохранился важный элемент общественного духа, объединяющий людей вокруг добрых начинаний. Что сделано во время осеннего марафона чистоты в вашем районе? Может быть, про озеленение тоже расскажите. Тем более Курасовщина находится рядом с крупными транспортными артериями и промзоной. Продуманные экологические проекты здесь очень важны.
Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов:
Работаем мы, конечно, в рамках озеленения. В целом активно наши граждане работали на субботниках. Что такое субботник? Это добровольный труд, направленный на создание социальных благ для всех. Мы сегодня с вами люди занятые. Не успеваем, может быть, обратить внимания на какие-то моменты. Видим, не очень комфортно в этом сквере, но не доходят руки, может быть, у Зеленстроя везде. Мы взяли общими усилиями и помогли.
Наталья Надольская:
Есть объединяющий момент, правильно? То есть это не просто дело ради дела. Это еще и консолидация.
Вадим Боровик:
Это такая воспитательная функция, когда дети видят, что за своей землей смотришь, ты уже как-то по-другому к этому относишься. В принципе, пригласила меня администрация района, глава. Поработали вместе, пообщались. В пойме Лошицкого водохранилища, ранее оно так называлось, вырубили какие-то деревья, сложили ветки. Уже смотришь – красивее стало. Вроде бы такая работа сезонная, может быть, это можно в следующем году было бы сделать. В этом году сделали, этот участок леса привели в порядок.
Подробности в видео.