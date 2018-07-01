Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко посетить финальный матч Чемпионата мира по футболу 15 июля в Москве

Новости Беларуси. На неделе состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По инициативе российской стороны, главы государств обсудили актуальные вопросы развития торгово-экономического взаимодействия. В разговоре была затронута и спортивная тематика. Александр Лукашенко отметил высокий уровень организации и проведения Россией Чемпионата мира по футболу, позитивные отзывы со стороны иностранных болельщиков. Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным Александр Лукашенко пожелал удачи сборной России в матче с Испанией