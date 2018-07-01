Кого назначат на должность главного тренера сборной Беларуси по хоккею? Геннадий Савилов рассказал о требованиях к кандидатам

Новости Беларуси. Новые задачи и цели. Геннадий Савилов вступил в должность председателя Федерации хоккея Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ: Чем раньше мы определимся с кандидатурой главного тренера, тем будет лучше. Когда?

Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Я бы не ставил так вопрос. Нам нужно выбрать верный вектор и верно понимать, как тренер будет вести подготовку к мировому первенству. Конечно же, хотелось бы, чтобы это случилось раньше. Но не думаю, что временной отрезок назначения тренера станет решающим.

Юлия Огнева:

А сейчас на каком этапе этот процесс?

Геннадий Савилов:

Идут переговоры с кандидатами. Они начались еще до моего вступления в должность.

Юлия Огнева:

А сколько кандидатов?

Геннадий Савилов:

Кандидатов с десяток. Конечно, есть наиболее вероятные.

Юлия Огнева:

Не все белорусские?

Геннадий Савилов:

Я скажу так: североамериканцев нет.

Юлия Огнева:

Может быть с Михаилом Грабовским ведете переговоры?