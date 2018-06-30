«До победного конца»: накануне матча с Испанией российские футболисты обратились к болельщикам

Новости России. На официальной Twitter-странице сборной России футболисты опубликовали видеообращение к фанатам.

«Играй за нас, за всех, за каждого», – произнесли игроки слоган национальной кампании по поддержке сборной России.

Спортсмены поблагодарили всех за поддержку в трёх матчах и упомянули, что матч с Испанией будет очень тяжёлым. И всё же футболисты пообещали выложиться на 100%, чтобы превзойти испанцев и продолжить выступление на ЧМ-2018.

Болельщики не оставили слова игроков национальной сборной без внимания и пожелали удачи.

«Ребятки, мы с вами всей душой и телом, держим кулачки»,

«Надо выкладываться не на 100% а на 150﻿»,

«Победа – не главное! Главное достойно сыграть!»,

«Я мечтал об этом 20 лет». Артём Дзюба о целях на ЧМ, критике и том, чего никогда не простит

«Мы с вами до конца! До победного конца!﻿»,

«Мне сон приснился, что счёт Россия – Бразилия 2:0 будет﻿»,

«В любом случае будем болеть и топить за вас, парни! Вы лучшие, даже если проиграете! Но ставить буду на испанцев, без обид».

Ранее Артём Дзюба отметил, что матч Россия – Испания для испанцев вполне будничный, а для россиян – матч жизни и смерти.