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«До победного конца»: накануне матча с Испанией российские футболисты обратились к болельщикам

30 июня 2018 14:30
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Новости России. На официальной Twitter-странице сборной России футболисты опубликовали видеообращение к фанатам.  

«Играй за нас, за всех, за каждого», – произнесли игроки слоган национальной кампании по поддержке сборной России.  

Спортсмены поблагодарили всех за поддержку в трёх матчах и упомянули, что матч с Испанией будет очень тяжёлым. И всё же футболисты пообещали выложиться на 100%, чтобы превзойти испанцев и продолжить выступление на ЧМ-2018.  

Болельщики не оставили слова игроков национальной сборной без внимания и пожелали удачи.  

«Ребятки, мы с вами всей душой и телом, держим кулачки»,  

«Надо выкладываться не на 100% а на 150﻿»,  

«Победа – не главное! Главное достойно сыграть!»,  

«Я мечтал об этом 20 лет». Артём Дзюба о целях на ЧМ, критике и том, чего никогда не простит  

«Мы с вами до конца! До победного конца!﻿»,  

«Мне сон приснился, что счёт Россия – Бразилия 2:0 будет﻿»,  

«В любом случае будем болеть и топить за вас, парни! Вы лучшие, даже если проиграете! Но ставить буду на испанцев, без обид».  

Ранее Артём Дзюба отметил, что матч Россия – Испания для испанцев вполне будничный, а для россиян – матч жизни и смерти.  

О том, как проходит ЧМ-2018, можно узнать здесь.  

# Чемпионат мира по футболу # Артем Дзюба

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