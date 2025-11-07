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Как появился трек «24 на 7» Алены Товстик и Ивана Здонюка? Поговорили с исполнителями

07 ноября 2025 15:05
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Новое утро начинается с хорошей песни и красивой картинки. Про свое творение расскажут гости нашей студии.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь популярные исполнители – Алена Товстик и Иван Здонюк. 

Ольга Бурлакова, ведущая:
Давайте сначала. Как вы встретились? Как вы объединились в дуэт?

Как появился трек «24 на 7» Алены Товстик и Ивана Здонюка? Поговорили с исполнителями-2

Алена Товстик, певица:
Мы с Ваней вместе работали на одном мероприятии, где выступили с кавером. Мы это видео нашего выступления загрузили в интернет и получили очень много положительных комментариев, о том почему бы нам не написать какую-то совместную песню? Мы подумали и так у нас появился первый трек «Чувства». На стримингах хорошее показательность. И мы подумали, почему бы нам не попробовать записать второй трек?

Как появился трек «24 на 7» Алены Товстик и Ивана Здонюка? Поговорили с исполнителями-4

Иван Здонюк, певец, продюсер:
Сейчас у нас чувство 2.0, можно сказать. Родилась песня «24 на 7», и мы на нее сняли видеоработу.

Ольга Бурлакова:
А как решали художественную часть, то есть образы, историю клипа, драматургию? Это уже все сами?

Алена Товстик:
Да, знаете, мы решили, что это видео должно быть максимально искренним, максимально честным, и поэтому мы просто взяли камеру в аренду и просто показали свой день. 

Подробности в видео.

# Иван Здонюк # Музыка # Белорусские исполнители

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