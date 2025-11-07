Как появился трек «24 на 7» Алены Товстик и Ивана Здонюка? Поговорили с исполнителями

Новое утро начинается с хорошей песни и красивой картинки. Про свое творение расскажут гости нашей студии.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь популярные исполнители – Алена Товстик и Иван Здонюк.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Давайте сначала. Как вы встретились? Как вы объединились в дуэт?
Алена Товстик, певица:
Мы с Ваней вместе работали на одном мероприятии, где выступили с кавером. Мы это видео нашего выступления загрузили в интернет и получили очень много положительных комментариев, о том почему бы нам не написать какую-то совместную песню? Мы подумали и так у нас появился первый трек «Чувства». На стримингах хорошее показательность. И мы подумали, почему бы нам не попробовать записать второй трек?
Иван Здонюк, певец, продюсер:
Сейчас у нас чувство 2.0, можно сказать. Родилась песня «24 на 7», и мы на нее сняли видеоработу.
Ольга Бурлакова:
А как решали художественную часть, то есть образы, историю клипа, драматургию? Это уже все сами?
Алена Товстик:
Да, знаете, мы решили, что это видео должно быть максимально искренним, максимально честным, и поэтому мы просто взяли камеру в аренду и просто показали свой день.
Подробности в видео.