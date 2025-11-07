Как появился трек «24 на 7» Алены Товстик и Ивана Здонюка? Поговорили с исполнителями

Ольга Бурлакова, ведущая: Давайте сначала. Как вы встретились? Как вы объединились в дуэт?

Алена Товстик, певица: Мы с Ваней вместе работали на одном мероприятии, где выступили с кавером. Мы это видео нашего выступления загрузили в интернет и получили очень много положительных комментариев, о том почему бы нам не написать какую-то совместную песню? Мы подумали и так у нас появился первый трек «Чувства». На стримингах хорошее показательность. И мы подумали, почему бы нам не попробовать записать второй трек?

Иван Здонюк, певец, продюсер:

Сейчас у нас чувство 2.0, можно сказать. Родилась песня «24 на 7», и мы на нее сняли видеоработу.



Ольга Бурлакова:

А как решали художественную часть, то есть образы, историю клипа, драматургию? Это уже все сами?

Алена Товстик:

Да, знаете, мы решили, что это видео должно быть максимально искренним, максимально честным, и поэтому мы просто взяли камеру в аренду и просто показали свой день.