Погибли 4 человека. В Дагестане упал частный вертолет

В Дагестане разбился вертолет Ка-226, выполнявший рейс из Кизляра в Избербаш. При падении в районе Ачи-Су был разрушен пустой частный дом и начался пожар, который удалось быстро потушить. На борту самолета не было туристов. Об этом пишет ТАСС.

Четыре человека погибли, трое пострадавших были госпитализированы, двое из них отправлены в ожоговый центр, а один находится в крайне тяжелом состоянии.

Предположительно, причиной крушения могла стать техническая неисправность. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, начато расследование транспортной прокуратурой.

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