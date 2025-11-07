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Погибли 4 человека. В Дагестане упал частный вертолет

07 ноября 2025 15:05
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Погибли 4 человека. В Дагестане упал частный вертолет-0

В Дагестане разбился вертолет Ка-226, выполнявший рейс из Кизляра в Избербаш. При падении в районе Ачи-Су был разрушен пустой частный дом и начался пожар, который удалось быстро потушить. На борту самолета не было туристов. Об этом пишет ТАСС.

Четыре человека погибли, трое пострадавших были госпитализированы, двое из них отправлены в ожоговый центр, а один находится в крайне тяжелом состоянии.

Предположительно, причиной крушения могла стать техническая неисправность. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, начато расследование транспортной прокуратурой.

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

# ЧП # Крушение вертолета

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