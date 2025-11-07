Более 25 тысяч человек посетили кинопоказы «Лістапада»
Неделю в Беларуси наблюдали за «Историей, меняющей взгляд». Остаются считаные часы до закрытия кинофестиваля «Лістапад». В этом году ленты посмотрели более 25 тысяч зрителей. Не только в столице, но и других городах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего прошло более 600 показов. Кроме восьми конкурсных программ, также состоялись Дни национального кино стран ЕС, Китая, Бразилии, Италии. Демонстрировали и ретроспективные фильмы золотой коллекции СНГ. Форум – это еще и площадка для обсуждения актуальных вопросов кино. В рамках деловой программы прошли круглые столы и дискуссионные сессии.
Фабио Масса, член жюри основного конкурса игровых фильмов Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» (Италия):
Многие из представленных фильмов приоткрыли дверь в свою культуру. Отличные фильмы в этом году представили. В прошлом году я принимал участие в форуме со своим кино, а на 31-м фестивале работаю как член жюри. Очень интересный опыт получился.
София Гутман, председатель жюри конкурса анимационных фильмов Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» (Франция):
Мы просмотрели много хороших фильмов. И много разговаривали, думали, выбирали. Было нелегко. Выбор был интересный. Видели фильмы со всего мира – из Франции, Австрии. Интересные работы, нам понравилось, было нелегко сделать выбор.
Финальный аккорд прозвучит сегодня в столичном кинотеатре «Москва». В афише показ лишь одной ленты, которую жюри признает триумфатором. Но а кто получит Гран-при и специальный приз Президента «За гуманизм и духовность в кино», расскажем в следующем выпуске новостей.