Более 25 тысяч человек посетили кинопоказы «Лістапада»

Неделю в Беларуси наблюдали за «Историей, меняющей взгляд». Остаются считаные часы до закрытия кинофестиваля «Лістапад». В этом году ленты посмотрели более 25 тысяч зрителей. Не только в столице, но и других городах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего прошло более 600 показов. Кроме восьми конкурсных программ, также состоялись Дни национального кино стран ЕС, Китая, Бразилии, Италии. Демонстрировали и ретроспективные фильмы золотой коллекции СНГ. Форум – это еще и площадка для обсуждения актуальных вопросов кино. В рамках деловой программы прошли круглые столы и дискуссионные сессии.