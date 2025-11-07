Праздник новостроек и трудовых свершений – о 7 ноября поговорили с депутатом Мингорсовета

Наталья Надольская, ведущая: Наше поколение хорошо помнит, как к ноябрьским готовились заранее – делали генеральную уборку дома, мыли окна. Наряжались, шли всей семьей на демонстрации. Эти люди – наши родители, бабушки, дедушки – еще живы. Наверное, в этой памяти поколений содержится ответ, почему День Октябрьской революции не выброшен на обочину истории. Как вы считаете, какая разница между тем праздником и нынешним? Заложен ли какой-то иной смысл – обновленный или совсем другой? Нужна ли дальнейшая трансформация памяти о 7 Ноября?

Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов:

Я думаю, что во времена СССР это был более идеологизированный праздник. Все-таки он был связан с Октябрьской революцией, приходом большевиков к власти. Сегодня для нас это праздник, как говорил Александр Лукашенко, новостроек и трудовых подвигов. То есть мы здесь сегодня говорим о том, что мы то лучшее, которое было, сохраняем, трансформируем и адаптируем к современным реалиям.

Если раньше большие стройки, какие-то крупные достижения в социальной сфере хотели приурочить к этому дню, мы тоже в Беларуси открывали в свое время вокзал, Национальную библиотеку, БелАЭС. Соответственно, ведь проводятся субботники, участие принимают сами граждане. Каждый чувствует какую-то сопричастность к тому, что такие прекрасные объекты появляются в нашей стране. Поэтому, если что-то хорошее было у нас в истории, несмотря на какие-то политические подтексты, ни в коем случае не нужно в негативном ключе это воспринимать. Поэтому мы хорошее все из истории берем, в том числе этот праздник рассматриваем в таком позитивном ключе – праздник новостроек и трудовых свершений.