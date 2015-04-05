Олимпийский чемпион Антон Шипулин (Россия): Дарья Домрачева – настоящий герой

Новости Беларуси. Дарья Домрачева, которая принесла очередную «горячую» новость – на этот раз из Тюмени, где Даша выиграла «Гонку чемпионов», а Надежда Скардино стала второй. Белоруски произвели настоящий фурор на шоу-гонке самых именитых биатлонисток мира.

А 4 апреля в спорткомплексе «Жемчужина Сибири» Домрачева стала сильнейшей в мегамасс-старте, не оставив соперницам никаких шансов.

С двумя блестящими победами нашу Дашу поздравил президент Беларуси. Александр Лукашенко направил также поздравление и Надежде Скардино за достойное выступление на «Гонке чемпионов».

А на неделе настоящие биатлонные страсти кипели в Минске. В Беларусь буквально на сутки заглянула Дарья Домрачева, оставив в Минске свой главный трофей нынешнего сезона – Большой хрустальный глобус.

«Гонка чемпионов» – финальный и громкий аккорд биатлонного сезона.

В Тюмени собрались звезды спорта мирового уровня: россиянин Шипулин, норвежец Бьёрндален, итальянка Оберхофер и, конечно же, обладательница Большого хрустального глобуса – наша Даша. Кстати, в 2014 году именно она была первой на подобном турнире. Но на неделе она не только покоряла очередные олимпы, но и, наконец, побывала дома.

Дашу ждали еще накануне, но на рейс из Вены наша команда опоздала из-за непогоды. И в первый день апреля, правда, уже в Минске, небесная канцелярия как будто бы решила реабилитироваться, на время выключив дождь. Именно в эти минуты на горизонте появился тот самый борт, и без лишних слов стало понятно, что, вопреки традициям дня розыгрышей, это не шутка.

Первым делом она обнимет самого дорогого человека – маму. Затем будет принимать десятки поздравлений и миллионы не только алых роз. Каждый ее шаг ловят десятки камер, но и под их прицелом она делает свой фоторепортаж.

Уже после ее плотным кольцом обступят журналисты. Все-таки на родине Даша в последний раз была в декабре. Вопросов много, в том числе и про ее большую хрустальную мечту.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, обладатель Большого хрустального глобуса, трехкратная олимпийская чемпионка:

Хрустальный глобус – это та награда, за которую, в принципе, каждый год появляется возможность побороться, посражаться. До этого сезона он мне все не покорялся, не давался. Конечно, я безумно рада, что он сейчас у меня в коллекции.

А пока королева биатлона дает интервью, голоса болельщиков становятся все громче.

Море цветов, заготовленные на автографы открытки и телефоны на случай селфи с кумиром. Встречает Дашу и бывший десантник Виктор Павлович. Признается: в его сердце меткая белоруска попала как в «десяточку». Букет для нее выбирал особенный.

Виктор Колесникович, болельщик:

Они очень похожи на снежинки. Мне кажется, очень удачный выбор. Где вы видели цветы, у которых все цвета весны?

Пройдет всего несколько минут и он сможет лично вручить цветы своей героине и герою всей Беларуси.

Хрупкая, она буквально растворятся в толпе фанатов. В Минск Даша прилетела менее чем на сутки, поэтому вскоре она отправится к ждущему на стоянке авто. Правда, перед этим фотографы смогут сделать знаменитое фото с хрустальным глобусом.

И нарочно не придумаешь: из всего разнообразия цветов Даша выберет самый необычный. Именно тот, который подарил ей бывший десантник Виктор Павлович.

Ее долго не хотели отпускать. Но через 12 часов Даша вновь вернется в аэропорт. Правда, уже не будет ни болельщиков, ни журналистов. На старты в Тюмень она улетит без лишнего внимания.

Три тысячи километров – и вот он – северный край. С Домрачевой самый верный болельщик – ее мама. Поддерживать свою Дашу Лариса Алексеевна будет и на мегамасс-старте международного турнира «Приз губернатора Тюменской области». Соперницы не просто серьезные – лучшие биатлонистки мира. Но нашей Даше и здесь равных нет.

Среди мужчин победителем этого старта стал российский олимпиец Антон Шипулин. Позже он расскажет: спортивную карьеру с Дашей начинали вместе.

Антон Шипулин, олимпийский чемпион (Российская Федерация):

Она, я считаю, настоящий герой. Занимались, у каждого были свои амбиции, каждый хотел стать олимпийским чемпионом, но никто, наверное, не знал и не догадывался, что так получится.

И уже вечером после гонки – автограф-сессия звезд спорта. Биатлон в этих краях любят не меньше, чем в Беларуси

Желающих раздобыть заветную подпись было так много, что все едва ли уместились в здании торгового центра. Сюда приехала и Мария. Машина преданного фаната сразу угадывается на стоянке. Следит за каждым стартом с замиранием. В прямом смысле.

Мария Ковальчук, болельщица (Российская Федерация):

Я задерживаю дыхание точно так же, как Даша. Пока она не отстреляет пять выстрелов, не дышу.

И Мария такая не одна. Как мы убедились, чтобы отыскать поклонников нашей Даши в Тюмени, достаточно просто выйти на улицу.

Болельщики:

За Дашу мы всегда болеем всей душой. Вчера доболелись – горло сорвали, кричали. Даша, Казахстан с тобой!

Она непобедимый человек. С ней другим биатлонистам можно не сражаться, потому что Домрачева сильнее всех.

Я думаю, что благодаря Домрачевой звучит страна. И не зря ваш президент дает ей звание Героя страны.

Магнитик с портретом белорусской биатлонистки российский пенсионер держит возле сердца. И позже станет ясно: эта любовь до слез.

Сергей Толкачев, болельщик Д. Домрачевой (Российская Федерация):

Сильно мы ее любим, передаем ей большой привет и желаем всего самого хорошего. Мы очень любим с супругой ее. Я не могу даже словами передать, как дорога нам она.

Сергей Александрович, Мария и интернациональный фан-клуб – все они пришли на «Гонку чемпионов» и снова держали кулачки за Дашу, выступающую в масс-старте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Стартовые номера были разыграны перед самым началом гонки. Дарья была шестой, но весьма быстро вышла на лидерские позиции. Первая стрельба – и она третья, после второго огневого рубежа – конкурентки позади. Она без промахов преодолела и третий огневой рубеж, лишь немного смазав последний выстрел.

С результатом 15 минут 59,2 секунды она финишировала первой. Второй пришла Надежда Скардино.

Но масс-старт это еще не все. Следом – смешанная гонка. Победитель мог первым выбрать себе партнера. И Даша выбрала легендарного норвежского биатлониста Бьёрндалена.

Они пришли четвертыми, но в Тюмени Даша и так доказала, что первый номер мирового биатлона – белорусский. В ее коллекции спортивных трофеев теперь точно есть все. Но даже Большой хрустальный глобус и олимпийские медали меркнут рядом с настоящим национальным достоянием – нашей Дашей.