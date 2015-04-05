Новости Беларуси. 4 апреля определились все участники полуфиналов Кубка Беларуси по футболу. Самый интригующий матч 1/4 финала проходил на севере страны – в Витебске. Одноименный клуб принимал одного из фаворитов турнира – минское «Динамо».

Витебская команда неожиданно для многих одержала победу в первом матче противостояния (2:1), поэтому северяне имели неплохие шансы на продолжение борьбы за титул.

Но у столичного клуба нашелся игрок, который буквально в одиночку вытащил динамовцев в полуфинал. Новобранец «бело-голубых» черногорский форвард Фатос Бечарай оформил хет-трик, благодаря которому минский клуб выбил «Витебск» из розыгрыша турнира.

Также в следующую стадию вышли и брестские динамовцы. После нулевой ничьи в первом матче с «Белшиной» команда с берегов Буга на своем поле нанесла поражение бобруйскому коллективу – 2:1.

Еще два претендента на титул (БАТЭ и «Шахтер») уверенно переиграли своих оппонентов и продолжают борьбу за Кубок Беларуси.

Борисовская дружина оставила за бортом турнира «Неман», а «горняки» раскололи «Гранит» – 3:0. Дублем отметился Николай Януш, сообщили в программе «СТВ-Спорт».