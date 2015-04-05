Сборная Беларуси по хоккею уступила во втором матче Латвии (0:1) в рамках Еврочелленджа

Новости Беларуси. Сборная Беларуси в ходе подготовки к чемпионату мира по хоккею провела второй матч Еврочелленджа против команды Латвии и уступила гостям с минимальным счетом.

В сравнении с первым матчем главный тренер белорусов Дэйв Льюис ротировал состав.

Опытные Алексей Калюжный, Андрей Костицын и Александр Кулаков получили день отдыха, предоставив возможность проявить себя Павлу Развадовскому, Сергею Дрозду и Андрею Колосову. Место в воротах вместо Дмитрия Мильчакова занял Степан Горячевских.

Хозяева площадки в Лиде постарались сразу же захватить преимущество и несколько раз опасно угрожали воротам латвийцев. Однако гости смогли первыми открыть счет, реализовав численное преимущество.

Во втором и третьем периодах обе команды имели немало шансов (сборная Беларуси часто играла в большинстве), но сравнять счет нашим соотечественникам так и не удалось. Итоговый счет – 1:0 в пользу сборной Латвии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».