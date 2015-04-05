Команда Президента Беларуси вышла в финал VIII республиканских соревнований по хоккею на призы Президентского спортклуба

Новости Беларуси. По-спортивному жарко 5 апреля было на льду «Чижовка-Арены». Здесь прошел полуфинальный матч в рамках восьмых республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. На льду встретились хоккейные дружины Президента и Гродненской области.

В общей таблице по итогам игр эти команды в тройке сильнейших. Нынешний хоккейный матч – тому подтверждение.

С самых первых минут стало понятно, что игра будет напряженной. Счет после серии взаимных передач был открыт лишь на 17-й минуте. Нападающий команды Президента Павел Белый забросил шайбу в ворота соперника с передачи Сергея Стася. Не прошло и минуты – еще один результативный бросок нападающего ледовой дружина главы государства Николая Владыкина.

В итоге на перерыв после первого периода команды ушли со счетом 2:0. С журналистами своими впечатлениями и ожиданиями от встречи игроки поделились еще во время ледовых баталий.

Виктор Костюченок, защитник команды Президента Республики Беларусь:

Идем шаг за шагом. Сейчас самое главное выиграть полуфинал и выйти в финал. И там будет игра.

Владимир Деев, капитан команды Гродненской области:

Всегда приятно играть с такой командой. Ведь там практически 90% играли в свое время в сборной Беларуси. Так что это хороший уровень. Довольно приятно играть.

Из сезона в сезон республиканские соревнования среди любительских команд на призы Президентского спортклуба остаются одними из самых известных и значимых. Аншлаг на трибунах – тому подтверждение. Болельщики постоянно говорят и о накале эмоций, и о по-настоящему зрелищном хоккее. Матч 5 апреля исключением не стал.

Болельщики:

Эмоции бьют ручьем, поэтому всегда наши дети, наши болельщики самые спортивные.

Позитивное отношение к спорту, к хоккею. Очень нравится игра, очень подвижная. Для мужчин настоящих игра. Поэтому и болеем, ходим.

Глядя на такие мероприятия, которые проводятся для молодежи, они будут тоже идти таким путем.

Хоккейная интрига разрешилась с существенным перевесом команды Президента. Счет матча – 9:2. В составе победителей одну из шайб забросил и Александр Лукашенко.

Уже через неделю состоятся матчи финальной серии, а проигравшие в полуфиналах поборются за третье место. Имена всех призеров станут известны не позднее 19 апреля.

Всего за семь розыгрышей республиканских соревнований пять раз победителем становилась дружина главы государства, по одному разу она была серебряным и бронзовым призером.

На втором розыгрыше заветный Кубок оказался у команды Гомельской области, на шестом – у ледовой дружины Минской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.