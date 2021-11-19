Ольга Власова о золотой медали батутистов: «У меня такой опыт впервые, чтобы я чемпионат мира руководила по телефону»

Новости Беларуси. Лучшие из лучших. Белорусские летающие гимнасты оказались недосягаемы в команде по прыжкам на батуте у мужчин на чемпионате мира в Баку. Сегодня, 19 ноября, был первый медальный день. И сразу золото в нашей копилке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте:

Выступление парней, конечно же, я могу оценить как самый высокий результат. Но, вы понимаете, то что они сегодня сделали, это дорогого мне стоило. Круглосуточные онлайн-тренировки, круглосуточный настрой по телефону, обсуждение каждой детали. И, если честно, у меня такой опыт впервые, скажем так, чтобы я чемпионат мира руководила по телефону. Поэтому для меня лично это еще какой-то новый такой результат, которого я еще не достигала и не делала. Именно по телефону.