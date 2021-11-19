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Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

19 ноября 2021 21:21
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Новости Беларуси. «Динамо-Минск» уступило в третьем матче домашней серии легендарному ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили ЦСКА в матче чемпионата КХЛ-1

Если смотреть на статистику, то фаворитом встречи был именно российский клуб. В турнирной таблице западной конференции «армейцы» опережали минчан на пять баллов и занимали четвертое место. Парни Крэйга Вудкрофта находились же на 7 позиции. А ЦСКА не могли победить уже 7 лет. Но все же навязать борьбу удалось. В первом периоде гости сначала открыли счет, а после удвоили отрыв. До перерыва «зубры» сумели минимально сократить отставание.  

Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили ЦСКА в матче чемпионата КХЛ-4

Во втором отрезке встречи «динамовцы» выглядели перспективнее соперников. Но поразить ворота не получилось. А в конце и вовсе получили шайбу в раздевалку. В третьей двадцатиминутке было заброшено 5 шайб, большая часть в наши ворота. Итог – проигрыш 3:6. Следующий матч «Динамо» проведет 21 ноября против «Сибири».  

# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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