Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

Новости Беларуси. «Динамо-Минск» уступило в третьем матче домашней серии легендарному ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. «Динамо-Минск» уступило в третьем матче домашней серии легендарному ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Если смотреть на статистику, то фаворитом встречи был именно российский клуб. В турнирной таблице западной конференции «армейцы» опережали минчан на пять баллов и занимали четвертое место. Парни Крэйга Вудкрофта находились же на 7 позиции. А ЦСКА не могли победить уже 7 лет. Но все же навязать борьбу удалось. В первом периоде гости сначала открыли счет, а после удвоили отрыв. До перерыва «зубры» сумели минимально сократить отставание.
Во втором отрезке встречи «динамовцы» выглядели перспективнее соперников. Но поразить ворота не получилось. А в конце и вовсе получили шайбу в раздевалку. В третьей двадцатиминутке было заброшено 5 шайб, большая часть в наши ворота. Итог – проигрыш 3:6. Следующий матч «Динамо» проведет 21 ноября против «Сибири».