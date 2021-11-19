Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

Если смотреть на статистику, то фаворитом встречи был именно российский клуб. В турнирной таблице западной конференции «армейцы» опережали минчан на пять баллов и занимали четвертое место. Парни Крэйга Вудкрофта находились же на 7 позиции. А ЦСКА не могли победить уже 7 лет. Но все же навязать борьбу удалось. В первом периоде гости сначала открыли счет, а после удвоили отрыв. До перерыва «зубры» сумели минимально сократить отставание.