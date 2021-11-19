​Хоккей. «Гомель» победил рижский «Олимп» на старте полуфинала Континентального кубка

Новости Беларуси. В Континентальном кубке по хоккею «Гомель» провел первую встречу против рижского клуба «Олимп», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом периоде «рыси» заполучили статус лидеров, забросив две безответные шайбы. Во второй 20-минутке латвийцы смогли один раз поразить наши ворота. Но в третьем отрезке наши парни увеличили отрыв. Итог – победа «Гомеля» со счетом 3:1.

Полуфинальные матчи Континентального кубка в группе F проходят с 19 по 21 ноября в датском Ольборге. За две путевки в финальный раунд с «Гомелем» сразятся еще «Шеффилд» из Великобритании и «Ольборг» из Дании.