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Волейбол. «Минчанка» проиграла российской команде «Динамо-Ак Барс»

19 ноября 2021 21:18
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Новости Беларуси. В рамках Открытого чемпионата России по волейболу «Минчанка» принимала «Динамо-Ак Барс», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. «Минчанка» проиграла российской команде «Динамо-Ак Барс»-1

Гости в таблице занимают лидирующие позиции и сражаются за победу. Наши же девушки находятся вне топ-10, занимая 11 позицию. Поэтому матч ожидался тяжелым. Так и вышло. Белорусские девушки ничего не смогли предъявить оппоненткам из России. Итог – проигрыш со счетом 0:3. Белорусски пытались навязать борьбу, но в ключевые моменты сильнее оказывались соперницы.

# Волейбол # Фотофакт

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