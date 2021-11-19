Волейбол. «Минчанка» проиграла российской команде «Динамо-Ак Барс»

Гости в таблице занимают лидирующие позиции и сражаются за победу. Наши же девушки находятся вне топ-10, занимая 11 позицию. Поэтому матч ожидался тяжелым. Так и вышло. Белорусские девушки ничего не смогли предъявить оппоненткам из России. Итог – проигрыш со счетом 0:3. Белорусски пытались навязать борьбу, но в ключевые моменты сильнее оказывались соперницы.