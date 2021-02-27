Главный тренер «Строителя» об игре с «Западным Бугом»: все элементы сегодня были на хорошем уровне

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по волейболу среди мужчин началась серия плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по волейболу среди мужчин началась серия плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
По регламенту, команды, которые заняли первое и второе места, сразу выходят в полуфинал. Счастливчиками стали солигорский «Шахтер» и гомельская «Энергия». Следующие четыре коллектива играют 1/4-ю.
Впервые за долгое время незавидная участь досталась столичному «Строителю». Правда, первая же дуэль с «Западным Бугом» показала, что класс минчан заметно выше. Приезжие волейболисты лишь изредка показывали зубы, но оказать значимого сопротивления не смогли. Цифры по партиям – 25:15, 25:17 и 25:18. Поединок продолжался час.
Александр Сингаевский, главный тренер ВК «Строитель»:
Сегодня практически все получилось. Единственное, у меня такая претензия по игре – это, конечно, диагонального не смогли, не ждали, что он выйдет в основном составе, и парень хорошо сыграл. Будем разбираться, почему так. В принципе, с приемом справились, играли и первым темпом много, и, что меня особо радует сегодня, играли пайп, особенно вначале игры много. В принципе, все элементы сегодня были на хорошем уровне.
Ответный матч команды проведут во вторник, 2 марта, в Бресте. Начало в 19 часов.