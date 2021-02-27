Главный тренер «Строителя» об игре с «Западным Бугом»: все элементы сегодня были на хорошем уровне

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по волейболу среди мужчин началась серия плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По регламенту, команды, которые заняли первое и второе места, сразу выходят в полуфинал. Счастливчиками стали солигорский «Шахтер» и гомельская «Энергия». Следующие четыре коллектива играют 1/4-ю.

Впервые за долгое время незавидная участь досталась столичному «Строителю». Правда, первая же дуэль с «Западным Бугом» показала, что класс минчан заметно выше. Приезжие волейболисты лишь изредка показывали зубы, но оказать значимого сопротивления не смогли. Цифры по партиям – 25:15, 25:17 и 25:18. Поединок продолжался час.