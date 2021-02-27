Прямой эфир

Главный тренер «Строителя» об игре с «Западным Бугом»: все элементы сегодня были на хорошем уровне

27 февраля 2021 19:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по волейболу среди мужчин началась серия плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный тренер «Строителя» об игре с «Западным Бугом»: все элементы сегодня были на хорошем уровне-1

По регламенту, команды, которые заняли первое и второе места, сразу выходят в полуфинал. Счастливчиками стали солигорский «Шахтер» и гомельская «Энергия». Следующие четыре коллектива играют 1/4-ю.

Впервые за долгое время незавидная участь досталась столичному «Строителю». Правда, первая же дуэль с «Западным Бугом» показала, что класс минчан заметно выше. Приезжие волейболисты лишь изредка показывали зубы, но оказать значимого сопротивления не смогли. Цифры по партиям – 25:15, 25:17 и 25:18. Поединок продолжался час.

Главный тренер «Строителя» об игре с «Западным Бугом»: все элементы сегодня были на хорошем уровне-4

Александр Сингаевский, главный тренер ВК «Строитель»:
Сегодня практически все получилось. Единственное, у меня такая претензия по игре это, конечно, диагонального не смогли, не ждали, что он выйдет в основном составе, и парень хорошо сыграл. Будем разбираться, почему так. В принципе, с приемом справились, играли и первым темпом много, и, что меня особо радует сегодня, играли пайп, особенно вначале игры много. В принципе, все элементы сегодня были на хорошем уровне.

Ответный матч команды проведут во вторник, 2 марта, в Бресте. Начало в 19 часов.

# Волейбол # Александр Сингаевский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» проигрышем СКА завершило регулярный сезон КХЛ
27 февраля 2021 19:29

Минское «Динамо» проигрышем СКА завершило регулярный сезон КХЛ

Юлия Комлева о турнирах фигуристов в Минске: «У нас сохраняется хорошая конкуренция во всех видах»
27 февраля 2021 19:26

Юлия Комлева о турнирах фигуристов в Минске: «У нас сохраняется хорошая конкуренция во всех видах»

«Я на этой лошади не так давно сижу – это был наш первый серьезный старт». Анастасия Тихонович стала чемпионкой Беларуси по конкуру
26 февраля 2021 21:03

«Я на этой лошади не так давно сижу – это был наш первый серьезный старт». Анастасия Тихонович стала чемпионкой Беларуси по конкуру