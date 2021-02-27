Белоруска Юлия Ковалевская заняла пятое место в индивидуальной гонке на ЮЧМ-2021

Турнир стартовал в Германии. Белоруска попала в цветочную церемонию по итогам индивидуальной гонки. На четырех огневых рубежах наша стреляющая лыжница допустила три промаха, однако добротная скорость ногами позволила в итоговом протоколе расположиться в числе лидеров. Отставание от лидера составило 1 минуту и 36 секунд. А победила француженка Жанна Ришар.