Прямой эфир

Белоруска Юлия Ковалевская заняла пятое место в индивидуальной гонке на ЮЧМ-2021

27 февраля 2021 20:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Высокое пятое место на юношеском чемпионате мира заняла Юлия Ковалевская, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Юлия Ковалевская заняла пятое место в индивидуальной гонке на ЮЧМ-2021-1

Турнир стартовал в Германии. Белоруска попала в цветочную церемонию по итогам индивидуальной гонки. На четырех огневых рубежах наша стреляющая лыжница допустила три промаха, однако добротная скорость ногами позволила в итоговом протоколе расположиться в числе лидеров. Отставание от лидера составило 1 минуту и 36 секунд. А победила француженка Жанна Ришар.

# Биатлон # Юлия Ковалевская # Жанна Ришар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Баскетболисты «Цмоки-Минск» вышли в лидеры чемпионата Беларуси
27 февраля 2021 20:03

Баскетболисты «Цмоки-Минск» вышли в лидеры чемпионата Беларуси

Главный тренер «Строителя» об игре с «Западным Бугом»: все элементы сегодня были на хорошем уровне
27 февраля 2021 19:31

Главный тренер «Строителя» об игре с «Западным Бугом»: все элементы сегодня были на хорошем уровне

Минское «Динамо» проигрышем СКА завершило регулярный сезон КХЛ
27 февраля 2021 19:29

Минское «Динамо» проигрышем СКА завершило регулярный сезон КХЛ